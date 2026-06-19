El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional visita las obras del futuro centro de formación del Guadiato

Las obras de rehabilitación del antiguo Hogar Fray Albino de Peñarroya-Pueblonuevo, que se convertirá en un gran centro de formación y capacitación para la comarca del Guadiato, continúan avanzando conforme a la planificación prevista y consolidan una de las actuaciones más relevantes para el futuro educativo y laboral del norte de la provincia de Córdoba.

El proyecto ha recibido este jueves la visita institucional del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, quien recorrió las instalaciones junto a la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna. Durante la visita estuvieron acompañados por la arquitecta responsable del proyecto, María Isabel Payer Ibáñez; personal técnico municipal; miembros de la dirección facultativa; y representantes de OYPA, empresa encargada de la ejecución de las obras, encabezados por su director general, Miguel Alonso del Pino.

Durante el recorrido, los asistentes pudieron comprobar el importante grado de avance alcanzado en una actuación que transformará uno de los edificios más emblemáticos de la localidad en una infraestructura destinada a convertirse en referente para la formación, la cualificación profesional y la generación de nuevas oportunidades de empleo en la comarca.

Visita del delegado territorial a las obras del centro de formación del Guadiato. / Oypa

El delegado territorial y la alcaldesa valoraron positivamente la evolución de los trabajos, destacando especialmente la rapidez de ejecución, la organización de la obra y la coordinación entre todos los agentes implicados. Asimismo, pusieron de manifiesto la importancia estratégica de esta infraestructura para el futuro del Valle del Guadiato, al tratarse de un proyecto orientado a reforzar la formación y mejorar las oportunidades laborales de la población.

La rehabilitación integral del antiguo Hogar Fray Albino permitirá recuperar para la ciudadanía un inmueble con un importante valor histórico y social, adaptándolo a las necesidades actuales mediante la renovación de espacios, instalaciones y sistemas constructivos para su nuevo uso como centro de formación y capacitación.

Una vez finalizado, el edificio albergará espacios modernos y plenamente adaptados a las necesidades de la formación actual, convirtiéndose en una herramienta clave para impulsar la empleabilidad, favorecer la capacitación profesional y generar nuevas oportunidades para los jóvenes y trabajadores de la comarca.

La actuación forma parte de las inversiones impulsadas para fortalecer el desarrollo socioeconómico del territorio y está llamada a desempeñar un papel estratégico en la preparación de profesionales y en la generación de oportunidades vinculadas a los retos presentes y futuros del Guadiato.

Visita del delegado territorial a las obras del centro de formación del Guadiato. / Oypa

Desde OYPA destacan la relevancia de participar en un proyecto de marcado impacto social y territorial, cuya ejecución permitirá devolver a la ciudadanía un edificio emblemático y dotarlo de una nueva utilidad al servicio del desarrollo de la comarca. La compañía continúa desarrollando los trabajos con el objetivo de garantizar la calidad de ejecución, el cumplimiento de los plazos previstos y la puesta en marcha de una infraestructura llamada a convertirse en uno de los motores formativos del norte de la provincia de Córdoba.

La transformación del antiguo Hogar Fray Albino se ha convertido así en uno de los proyectos de rehabilitación pública más relevantes actualmente en ejecución en la provincia, combinando recuperación patrimonial, inversión pública y creación de oportunidades para el futuro de la comarca.

Para Peñarroya-Pueblonuevo y el conjunto del Valle del Guadiato, esta actuación representa mucho más que la rehabilitación de un edificio histórico: supone la creación de un espacio concebido para impulsar el talento, mejorar la cualificación profesional y contribuir al crecimiento económico y social de la zona durante las próximas décadas.