Córdoba, camino de los 40 grados: esta es la previsión de la Aemet a las puertas de la ola de calor

Los termómetros no paran de subir en Córdoba y lo peor está por llegar. El calor no solo es palpable e intenso en las horas centrales del día sino que no da tregua y la capital ya está registrando temperaturas tórridas durante la noche. El mercurio no ha bajado esta noche de los 19,4 grados y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) fija hoy la mínima en 20 grados.

Las máximas se sitúan, asimismo, al alza un día más y la Aemet espera este viernes en Córdoba una máxima de 39 grados en una nueva jornada marcada por el aviso amarillo en la Campiña cordobesa, incluida Córdoba capital.

Aviso amarillo en la Campiña cordobesa este viernes. / CÓRDOBA

Esto es solo el comienzo de un "episodio persistente de temperaturas muy altas", es decir, lo que podría ser la primera ola de calor del verano. A partir de mañana, la Aemet espera temperaturas de hasta 40 grados en la capital y de hasta 44º en algunos puntos de la península. Según el organismo estatal, esta situación podría agravarse debido a la previsión por la llegada de polvo en suspensión y posible formación de tormentas.

La predicción de las próximas horas

Centrándonos en el pronóstico de hoy, viernes, la Aemet espera para la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

La predicción del tiempo en Córdoba este viernes. / CÓRDOBA

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 19º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 20 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos y tormentas. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 21º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 36º.