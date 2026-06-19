El Colegio de Abogados de Lucena prevé que la sede judicial recupere en enero de 2027 las competencias de violencia de género

El Colegio de Abogados de Lucena prevé para enero de 2027 el retorno a la sede judicial de Lucena de la jurisdicción sobre violencia de género. El decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea, ha asegurado a Diario CÓRDOBA que el Ministerio de Justicia ya ha aceptado el dictamen favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la creación de una sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena.

El posicionamiento afirmativo del Ministerio de Justicia llega solo un día después de conocerse el informe favorable del CGPJ, lo que, según el decano de los abogados lucentinos, otorga una ratificación definitiva a este retorno y ampliación de las competencias sobre violencia de género a Lucena. Ahora, queda la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con todo ello, el Real Decreto 422/2025, publicado el 4 de junio, y que concentraba los procedimientos sobre violencia de género en Córdoba, únicamente habrá desplegado sus efectos durante un año, después de que comenzará a regir el pasado 1 de enero.

El decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea. / M. González

El decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea, ha afirmado que “para Lucena es muy importante” porque significa la implantación de la plaza número cuatro en el Tribunal de Instancia y que se ocuparía exclusivamente de los asuntos sobre violencia contra la mujer. Al aglutinar, la sede judicial de Lucena, a los territorios judiciales, propio, y de Cabra, Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Montilla, Baena y Priego de Córdoba, “va a ser un territorio muy amplio, con todo el sur de Córdoba, y el resto va a Córdoba capital”.

Pendiente el fallo del Supremo sobre el recurso de casación del Colegio de Abogados de Lucena

Después de lograr el cumplimiento de esta reivindicación, Egea ha recordado que los juzgados “dependen” del Consejo General del Poder Judicial”, aunque “el señor Bolaños”, ministro de Justicia, “hizo lo que entendió oportuno”, sin considerar los informes contrarios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Junta de Andalucía o Audiencia Provincial de Córdoba.

Por el momento, continúa pendiente el fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Abogados de Lucena, cuyo futuro procedimental por ahora se desconoce. Ayuntamientos del partido judicial, con mociones plenarias, y colectivos de mujeres de la localidad, con un comunicado unánime respaldaron esta movilización de la corporación colegial lucentina.

Exterior de la sede judicial de Lucena. / M. González

De otro lado, el decano ha aprovechado para reclamar una mayor financiación económica, por parte del Gobierno central, para estas reconfiguraciones del mapa judicial y, sobre todo, proporcionar recursos a las víctimas y evitar “una revictimización” porque “han de ser preservadas”, en los trámites procesales y penales ya que “sigue siendo la más débil”.

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Y, finalmente, ha garantizado que la sede judicial de Lucena “es bastante amplia y tiene espacio de sobra”, incluso para el establecimiento de un quinto juzgado, dado que “la mayoría de las dependencias están sin aprovechar, y está muy bien acondicionada”. Por lo pronto, a partir de enero, sí albergará una cuarta plaza con la recuperación de la sección sobre violencia de género.