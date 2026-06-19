Ayudas para nacer, crecer y estudiar en Hornachuelos: el Ayuntamiento destina 30.000 euros a becas y al cheque bebé 2026

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha activado dos líneas de ayudas que suman 30.000 euros y que buscan acompañar a las familias en dos momentos clave, la llegada de un hijo y la continuidad de la formación académica de los jóvenes del municipio.

La primera convocatoria corresponde al cheque bebé 2026, publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según informa el propio Consistorio, y cuenta con una dotación de 15.000 euros. Esta línea contempla ayudas de 400 euros por cada hijo nacido o adoptado durante 2025, con el objetivo de aliviar parte de los gastos iniciales que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que "la familia constituye un eje fundamental de la acción del equipo de gobierno y subrayan que el nacimiento o la adopción de un niño implica una serie de gastos iniciales a los que las familias deben hacer frente". Por eso, añaden desde el Consistorio, "se mantiene esta línea de apoyo económico destinada a contribuir a sufragar parte de esos costes".

Cheque bebé 2026 en Hornachuelos

Las ayudas del cheque bebé Hornachuelos 2026 podrán solicitarse hasta el 1 de julio por madres, padres o tutores legales que cumplan los requisitos recogidos en la convocatoria. Entre ellos figuran las condiciones relativas al empadronamiento y la residencia en Hornachuelos.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende contribuir a sufragar gastos vinculados al nacimiento o adopción, reforzando así su apoyo directo a las familias del municipio.

Ayudas para estudiantes de Hornachuelos

El respaldo municipal también alcanza al ámbito educativo. El Ayuntamiento ha publicado una segunda convocatoria, igualmente dotada con 15.000 euros, dirigida a estudiantes empadronados en Hornachuelos que hayan cursado estudios durante el curso académico 2024/2025.

Estas ayudas educativas están destinadas a alumnado de enseñanzas postobligatorias y universitarias, incluyendo Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, estudios de idiomas, grados universitarios, másteres oficiales y doctorados.

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Las subvenciones podrán emplearse para afrontar gastos derivados de la formación, como matrículas, material escolar, residencia o desplazamientos. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el 2 de julio.