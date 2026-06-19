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El alcalde de Pozoblanco reorganiza su equipo de gobierno tras la reincorporación de Anastasia Calero: estos son los cambios

La concejala vuelve al Ayuntamiento tras su baja por maternidad, suma Juventud e Infancia, pero no recupera Urbanismo, que seguirá en manos del alcalde, Santiago Cabello

La concejala Anastasia Calero y el alcalde de Pozoblanco, Santago Cabello.

La concejala Anastasia Calero y el alcalde de Pozoblanco, Santago Cabello. / Rafa Sánchez

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Julia López

Julia López

Pozoblanco

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozoblanco que encabeza el alcalde, Santiago Cabello, del PP, ha experimentado una reorganización tras la reincorporación de la caoncejala Anastasia Calero a su actividad municipal después de su baja por maternidad.

La concejala no retoma todas las áreas que dirigía anteriormente y deja de estar al frente de la delegación de Urbanismo, Obras y Servicios, una de las de mayor relevancia. En cambio, asume nuevas competencias como Juventud e Infancia, dentro de una redistribución de funciones motivada por la próxima baja por maternidad de María Fernández, que reduce sus responsabilidades en el equipo de gobierno.

Así las cosas, Anastasia Calero volverá a ser concejala de Limpieza y Jardines, Residuos Urbanos, Suministros, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Atención Integral a la Ciudadanía, Barrios, Asociaciones y Colectivos y Mayores y Dependencia. A estas delegaciones suma Absentismo Escolar, Discapacidad, Inmigración, Infancia y Juventud, hasta ahora dirigidas por María Fernández.

Según la resolución de alcaldía, Urbanismo seguirá entre las concejalías que gestiona el primer edil, Santiago Cabello, que también suma Vivienda y Suelo, que estaba en la lista de carteras de la concejala de Servicios Sociales.

Finalmente, Miguel Ruiz queda únicamente con Consumo y Salud, mientras que Agustín Cantero mantiene Deportes, Edificios Municipales, Infraestructuras e Instalaciones Municipales, Movilidad y Tráfico, estas últimas también gestionadas anteriormente por Anastasia Calero. El resto de concejales mantienen sus delegaciones sin cambios.

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Por otra parte, Calero volverá a la Junta de Gobierno Local como segunda teniente de alcalde, en sustitución de María Fernández, mientras que Agustín Cantero seguirá como primer teniente de alcalde. La composición de ese órgano se mantiene con Lola García, Marisa Sánchez y Manuel Jesús Fernández con la presidencia de Santiago Cabello.

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