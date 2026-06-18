Sorteos
La suerte pasa por Lucena: el segundo premio de la Lotería Nacional deja miles de euros en la localidad
El número 63.583, premiado con 6.000 euros al décimo, se vendió en la administración de la calle Juego de Pelota y fue consignado también en otras seis provincias
La Lotería Nacional de este jueves ha dejado un nuevo motivo de celebración en la provincia de Córdoba. El segundo premio del sorteo, correspondiente al número 63.583, ha sido vendido en Lucena, concretamente en la administración situada en la calle Juego de Pelota, 29.
Por el momento no se conoce cuántos décimos fueron vendidos en la administración lucentina ni la cuantía exacta repartida en la localidad, que comparte este premio con otros puntos de España donde también fue consignado el número agraciado.
Además de Lucena, el 63.583 se vendió en Teruel, Sabadell y Manlleu (Barcelona), Castellón de la Plana, Soria y Los Naranjeros (Santa Cruz de Tenerife), además de estar disponible a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
El segundo premio del sorteo ordinario de la Lotería Nacional está dotado con 60.000 euros por billete, lo que equivale a 6.000 euros por décimo, una cantidad que supone un importante impulso económico para los afortunados que hayan resultado agraciados.
El primer premio viaja a siete provincias
Por su parte, el primer premio, correspondiente al número 09.272, estuvo mucho más repartido y fue consignado en administraciones de Oñati y San Sebastián (Guipúzcoa), Gijón (Asturias), Barbate (Cádiz), Puerto del Rosario (Las Palmas), León y Blanca (Murcia).
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