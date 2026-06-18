Rocío Díaz visita las obras de la pasarela sobre la A-431 en Palma del Río: "Si todo va bien, estará abierta y en servicio a final de año"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha visitado junto a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, las obras de construcción de la pasarela ciclopeatonal sobre la carretera A-431. Esta infraestructura, cuyas obras ya están en marcha, conectará el casco urbano con las urbanizaciones de El Baldío, El Acebuchal y el parque periurbano de Los Cabezos.

Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y se adjudicaron recientemente con una inversión de 831.380 euros que asumen desde la consejería de Fomento. Una obra que la alcaldesa ha calificado de “histórica” porque se trata “de una petición de 2017”.

Díaz y Esteo también han firmado el acta de cesión de varios tramos de carreteras autonómicas situados en el término municipal de Palma del Río correspondientes a la travesía que pasa por el municipio. Comprende la A-453 a su paso por el núcleo urbano, incluido el Puente de Hierro, un tramo de la A-440, la conexión con la estación ferroviaria y un tramo del antiguo trazado de la A-431.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (centro), junto a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y el delegado de la Junta, Adolfo Molina. / J. Muñoz Caro

Una infraestructura que llega "19 años después" de que la pidiesen los vecinos

Díaz ha agradecido a la alcaldesa por “su empuje, su decisión y por perseguir un proyecto que es bueno para los vecinos del municipio”. La consejera ha explicado que la alcaldesa trasladó su deseo al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, “y nos pusimos a trabajar desde primera hora para hacer realidad algo que es de justicia para el municipio y que viene a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad entre los vecinos de Palma del Río”.

La consejera ha reseñado que son “19 años después” de que la demandaran los vecinos. “Si todo va bien, la pasarela estará abierta y en servicio a final de año” como ha manifestado Díaz, quien también señala que “la pasarela va a estar integrada en el paisaje”.

Para la alcaldesa esta obra era necesaria porque “hay 450 personas viviendo ya” en las urbanizaciones que conecta la pasarela y “la población en estos núcleos ha ido creciendo y sigue creciendo” por lo que con esta obra se da seguridad a estos vecinos. Esteo ha agradecido también la cesión de la travesía que permitirá seguir trabajando en la movilidad de la ciudad, creando también una zona ciclopeatonal en el Puente de Hierro.

La carretera de Córdoba a Lora del Río (A-431) a su paso por Palma del Río supone una importante barrera para el tránsito peatonal y ciclista en este entorno. La nueva infraestructura permitirá realizar el cruce a distinto nivel, mejorando la seguridad vial y la permeabilidad de la vía para los desplazamientos entre ambos márgenes.

Noticias relacionadas

La actuación contempla la construcción de una pasarela metálica de 42,91 metros de longitud sobre la carretera, con un ancho útil de 2,90 metros y un gálibo de 5,50 metros sobre la calzada. La infraestructura dispondrá además de sistemas de rampas accesibles en ambos lados de la carretera, adaptadas a la normativa vigente para garantizar su uso por personas con movilidad reducida. Asimismo, la pasarela contará con iluminación LED en todo su recorrido y sistemas de drenaje y seguridad diseñados para facilitar su uso en condiciones óptimas durante todo el año.