Ayudas del Gobierno
Puente Genil recibe casi cuatro millones de euros para paliar los daños causados por las borrascas
El Ayuntamiento destinará los fondos al arreglo de parques e infraestructuras municipales, entre otros proyectos
Puente Genil ha sido uno de los municipios incluidos en la relación de ayudas concedidas por el Gobierno central a las localidades más afectadas por las emergencias provocadas por la sucesión de borrascas que sufrió la provincia entre los meses de enero y febrero de 2026. En concreto, según ha confirmado el alcalde, Sergio Velasco, el Ayuntamiento recibirá una cuantía de 3.954.556,31 euros para hacer frente a los diferentes daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos.
“Son ayudas destinadas a la reparación, reconstrucción y reposición de infraestructuras, una cuantía económica muy importante que atiende a la petición realizada en su día por este Ayuntamiento y que fue certificada por la subdelegación del Gobierno”, ha señalado el regidor pontanés.
Velasco agradeció la concesión de esta ayuda, que es fruto de la colaboración institucional entre administraciones, y también tuvo palabras de elogio para los técnicos municipales que han trabajado en la elaboración de la documentación necesaria para conseguirla. “Una vez que se reciba la transferencia por parte del Ministerio, disponemos de un plazo de tres años para la ejecución integral de estos proyectos”, dijo el alcalde, añadiendo que “la concesión depende de la justificación completa de las actuaciones, con lo cual ahora tenemos por delante un trabajo muy importante en materia de responsabilidad a la hora de planificar todas las intervenciones que se han de prever”.
¿Para qué servirán las ayudas?
En cuanto al destino de las ayudas, el alcalde señaló que un importe destacado va a dirigirse a la limpieza y dragado parcial del río Genil a su paso por el casco urbano, con la eliminación de parte de las isletas y cañaverales, proyecto dotado con 1,6 millones de euros. Además, se realizarán actuaciones en el Pinar de San Rafael (600.000 euros), Parque del Garrotalillo (600.000 euros) y Parque de Los Pinos (75.000 euros). Del mismo modo, otra partida se destinará a evitar los problemas de inundaciones que habitualmente se registran en la Ribera de San Luis (475.000 euros), y a la mejora del tramo lindero al arroyo de Fuente-Álamo junto a la Cañada de la Plata (81.000 euros).
En la misma línea, también se dedicarán partidas con diferentes cuantías a reparaciones en edificios municipales, instalaciones deportivas, así como en otras zonas de la localidad. “Hay por delante un trabajo notable para Puente Genil, lo afrontamos con ilusión, y estas ayudas también van a suponer una labor importante para nuestra estructura municipal”, concluyó.
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