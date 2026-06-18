Puente Genil despide al sacerdote José Joaquín Cobos, Medalla de Oro de la Villa e Hijo Adoptivo de la localidad

Puente Genil despide a uno de los sacerdotes más queridos y respetados de su historia reciente. El sacerdote José Joaquín Cobos Rodríguez ha fallecido este jueves, 18 de junio, a los 93 años de edad, "tras una vida entregada al servicio de Dios, de la Iglesia y de sus hermanos", según informa la Diócesis de Córdoba a través de su página web oficial.

Aunque natural de Rute, José Joaquín Cobos estuvo profundamente vinculado durante décadas a Puente Genil, donde fue reconocido como Hijo Adoptivo de la Villa y con la Medalla de Oro de la localidad.

El sacerdote José Joaquín Cobos, en el centro, en una imagen de la página oficial de la Diócesis de Córdoba. / CÓRDOBA

Una vida pastoral ligada a Puente Genil

Nacido en Rute el 29 de noviembre de 1932, hijo de Jerónimo y Purificación, fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 1958 en la parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos de Córdoba, por monseñor Emilio Benavent, entonces obispo auxiliar de Málaga.

Obtuvo la Licenciatura en Filosofía Eclesiástica por la Universidad Pontificia Angelicum de Roma en 1974 y la Licenciatura en Filosofía y Letras, sección Filosofía Pura, por la Universidad de Granada en 1976.

Tras sus primeros destinos como capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Baena y su paso por Belmez y Villanueva de Córdoba, José Joaquín Cobos desarrolló la mayor parte de su ministerio en Puente Genil, donde dejó una huella imborrable.

Fue coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación entre 1959 y 1975, además de profesor de Religión y consiliario de distintas realidades pastorales. En 1975 fue nombrado párroco de Nuestro Padre Jesús Nazareno, responsabilidad que ejerció durante casi cuarenta años, hasta su jubilación en 2014.

También fue arcipreste de Aguilar-Puente Genil, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores, director espiritual y moderador de la Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, además de consiliario de hermandades y capellán de comunidades religiosas.

Reconocimientos y cariño de la ciudad

Su dedicación al mundo cofrade, a la formación cristiana y al acompañamiento espiritual de sacerdotes, religiosos y laicos hicieron de él una persona especialmente querida por generaciones de pontaneses.

El Ayuntamiento de Puente Genil ha expresado su pesar por el fallecimiento de quien fue nombrado Hijo Adoptivo de la Villa y distinguido con la Medalla de Oro de Puente Genil, reconocimientos a una trayectoria marcada por la cercanía, la fe y el servicio a la comunidad.

En 2014 recibió además el nombramiento de Capellán de Honor de Su Santidad, concedido por el Papa en reconocimiento a su larga y fecunda vida sacerdotal.

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La capilla ardiente está instalada en la parroquia de Jesús Nazareno de Puente Genil. La misa exequial se celebrará en esta misma parroquia este viernes, 19 de junio, a las 10.30 horas.