Los premios Ser quien soy 2026 de la Diputación de Córdoba reconocen el compromiso con la diversidad y la inclusión LGTBI

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, ha dado a conocer a los galardonados de los premios Ser quien soy 2026, galardones que se ponen marcha en torno a la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

Según informa la Diputación, en esta edición se reconoce, como Ejemplo Ser quien soy a Mª Ángeles Mellado Miranda, por su compromiso continuado con la igualdad, la diversidad y la creación de entornos inclusivos. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la promoción de oportunidades, la visibilización de referentes diversos y el impulso de iniciativas que favorecen la inclusión social, cultural y laboral; actualmente desarrolla su labor como gerente de Fundecor. Desde posiciones de liderazgo ha contribuido a incorporar la diversidad como un valor estratégico en organizaciones, instituciones y proyectos de gran impacto, destacando especialmente su labor en la promoción de espacios seguros, accesibles y respetuosos para las personas LGTBIQ+.

Del mismo modo, en el apartado económico se premia a Francisco Cosano Maldonado, natural de Nueva Carteya, es economista, asesor fiscal y socio fundador y director de Bissé Asesores, firma especializada en asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal LGTBIQ+. A través de su liderazgo empresarial ha contribuido a generar entornos laborales más respetuosos e igualitarios, demostrando que la excelencia profesional puede ir de la mano del compromiso con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

En el ámbito educativo, se galardona a Ana Requena Muñoz, natural de Montilla, es escritora y docente, una mujer que ha sabido convertir la cultura en un espacio de convivencia, libertad y transformación social. Su trabajo combina creación artística, compromiso educativo y activismo cultural desde una mirada humana y transformadora. Su labor cultural se articula fundamentalmente en torno a la escritura creativa, la poesía, la promoción lectora y la divulgación artística, utilizando el arte como herramienta de visibilidad, empatía y normalización social de las identidades diversas.

Pridelia Deporte Cultura se alza con el ‘Ser quien Soy’ en el ámbito deportivo. Se trata de una asociación de reciente creación que nace en Córdoba con una finalidad clara, la de promover la diversidad, la inclusión, la igualdad y la participación ciudadana a través del deporte, la cultura y la ocupación positiva del espacio público, impulsando para ello, por ejemplo, la 1ª Carrera-Marcha Popular del Orgullo LGTBIQA+ de Córdoba. Esta iniciativa no es solo una carrera, es un espacio seguro, una celebración de la diversidad, una reivindicación colectiva y una forma de demostrar que el deporte también puede ser orgullo, memoria y transformación social.

En el apartado arte y cultura, se galardona a la figura de José Rojas Savariego. Natural de Obejo, destaca por una sólida trayectoria artística vinculada al diseño textil y la moda flamenca, desarrollada a partir de un talento autodidacta que ha complementado con formación especializada y experiencia profesional junto a destacados referentes del sector. Su proyecto ‘Raíces’, ampliamente difundido en redes sociales, constituye un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de reivindicación cultural. Su trayectoria constituye un referente de autenticidad, visibilidad y libertad para vivir y expresar la propia identidad desde el ámbito rural, contribuyendo a generar espacios más abiertos, diversos e inclusivos.

Se reconoce, además, como iniciativa pública a Juan Manuel Poyato Cuenca, gerente de la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y alcalde de Zuheros, por su compromiso personal, público e institucional con la defensa de la igualdad, la diversidad y la dignidad de todas las personas. Por su valiente compromiso público e institucional con la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, convirtiéndose en un referente de igualdad y diversidad en el ámbito rural andaluz. Desde la Alcaldía de Zuheros ha impulsado iniciativas pioneras de sensibilización y ha contribuido, con su ejemplo personal y su acción pública, a combatir prejuicios, generar referentes positivos y promover una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno. / CÓRDOBA

Campaña con motivo del 28J para visibilizar la diversidad

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, pone en marcha una campaña de comunicación de ámbito provincial para visibilizar la diversidad de la sociedad. Así, bajo el eslogan "Solo quiero ser quien soy", la propuesta reivindica la autenticidad personal frente a las presiones externas que ponen en cuestión la identidad de una persona.

Para la responsable del área, Auxiliadora Moreno, “la campaña gira en torno a la aceptación de uno mismo. Frases como "No quiero estar siempre alerta por cómo me miras" o "No quiero que me juzgues", apuntan a la libertad de vivir y expresarse sin miedo al juicio ajeno.

Moreno ha afirmado que “esta iniciativa, que se pone en marcha con motivo de la celebración del 28J, conecta con varias de las principales demandas y discursos históricos del movimiento LGTBI+, como la visibilidad y libertad de ser uno mismo; el rechazo a la discriminación y heteronormativas o normas sociales que históricamente han marginado a las personas no heterosexuales o trans o la dignidad y normalización”.

En definitiva, ha continuado “la campaña transmite una idea que puede leerse como un manifiesto estético o emocional de autoaceptación y rechazo al juicio ajeno, ya que al enlazar con las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+, conecta claramente con las demandas de visibilidad, respeto a la identidad personal y lucha contra la discriminación que históricamente han impulsado movimientos por los derechos LGTBIQ+”.

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“‘Solo quiero ser quien soy’ se pone en marcha con una amplia programación que la harán visible en soportes locales y provinciales como radio, prensa, televisión, medios digitales y redes sociales”, ha concluido Moreno.