La piscina municipal de Montilla despide el curso y recibe al verano con dos fiestas acuáticas para más de 900 escolares

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla celebra esta semana dos fiestas acuáticas recreativas escolares en la piscina municipal al aire libre, una iniciativa que reúne a más de 900 alumnos y alumnas de Educación Primaria para despedir el curso escolar de una forma lúdica, deportiva y refrescante. Tras la jornada desarrollada el miércoles para el alumnado de tercero y cuarto curso, las instalaciones acogen este jueves a los escolares de quinto y sexto de Primaria. Esta propuesta, que se oferta por cuarto año consecutivo, se desarrolla desde las 10.00 de la mañana hasta las 13.00 de la tarde aproximadamente, permitiendo que los menores de los ocho centros educativos de la localidad compartan una experiencia de convivencia y actividades acuáticas antes del inicio oficial de la temporada de baños.

La organización del evento se ha planteado para garantizar tanto el disfrute de los menores como el correcto desarrollo de las actividades dentro del recinto deportivo municipal. El alumnado participante, distribuido en distintos grupos, rota por nueve actividades acuáticas y recreativas adaptadas a sus edades en un entorno pensado para ser lúdico, seguro y vinculado al deporte. Para que todo funcione de manera coordinada, se ha movilizado a más de una veintena de personas entre personal municipal, monitores y socorristas del Club Natación Montilla, que prestan su apoyo y supervisión técnica. Asimismo, la cita cuenta con la colaboración del alumnado de primer curso del ciclo formativo del IES Emilio Canalejo Olmeda, que participa en la coordinación de las diferentes pruebas y juegos como parte de su formación práctica. Las familias de la localidad han dispuesto de toda la información detallada a través de los propios centros educativos, donde se han gestionado las inscripciones.

Miguel Sánchez, Lidia Bujalance y Manuel Baena, presidente del Club Natación Montilla. / Juan Antonio Aguilar

Un evento implantado en el calendario local desde el periodo pospandemia

Esta cita lúdica se ha consolidado con fuerza en el calendario local desde su implantación en el periodo pospandemia. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, destacó que esta actividad “se ha convertido en una de las citas más esperadas por el alumnado montillano al final del curso”, recordando que nació tras la pandemia como una iniciativa extraordinaria que, debido a su gran acogida, se ha consolidado dentro de la programación municipal. “Los escolares comienzan el curso preguntando cuándo será la fiesta acuática de final de curso. Es una actividad que les permite disfrutar, convivir y conocer unas instalaciones que son un referente en nuestra provincia”, señaló el concejal.

Uun socorrista sigue de cerca una de las fiestas escolares en la piscina municipal de Montilla. / Juan Antonio Aguilar

Por otro lado, la celebración de estas jornadas sirve como el escenario idóneo para comprobar la puesta a punto de todo el complejo de cara al verano. La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, subrayó que estas jornadas sirven también para comprobar que las piscinas municipales se encuentran preparadas para el inicio de la campaña de verano. “Detrás de estas instalaciones hay un importante trabajo de mantenimiento durante todo el año para que se encuentren en las mejores condiciones posibles. Montilla cuenta con una de las mejores piscinas municipales de la comarca, y queremos que la ciudadanía las disfrute y las cuide porque son un patrimonio de todos”, afirmó la primera teniente de alcalde.

Y es que estas fiestas escolares funcionan como la antesala perfecta para la apertura oficial de la piscina municipal al aire libre, fijada para el próximo lunes, 22 de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada estival. Con el objeto de facilitar el acceso de la ciudadanía, el Consistorio mantendrá el sistema de inscripción escalonado implantado en los últimos años para la adquisición de los bonos de verano. De este modo, la solicitud de la cita previa se abrió el 11 de mayo y la formalización de las inscripciones comenzó el 18 de mayo, un calendario específico diseñado para ordenar la demanda y evitar aglomeraciones en unas fechas que marcan el inicio del periodo de mayor actividad en el Polideportivo municipal.

Con respecto a las previsiones de asistencia, el Ayuntamiento de Montilla espera mantener una afluencia similar a la registrada en la pasada campaña de verano de 2025, cuando se vendieron un total de 2.027 bonos que dieron cobertura a más de 4.300 usuarios. Ante la alta expectación que genera la apertura, Miguel Sánchez trasladó un mensaje de tranquilidad en relación con el funcionamiento del servicio y con la disponibilidad de los bonos. En ese sentido, aseguró que “los bonos estarán disponibles durante toda la temporada” y recordó que “nunca se han registrado problemas de disponibilidad ni de aforo en la instalación”.

Tres vasos diferenciados en las piscinas del polideportivo municipal

De igual modo, el Servicio Municipal de Deportes ha insistido en la relevancia de este espacio como una alternativa de ocio accesible que concentra buena parte de la actividad estival y familiar en la localidad. Los vecinos y visitantes que acudan a las piscinas del polideportivo municipal se encontrarán con tres vasos diferenciados. El primero de ellos es el vaso polivalente, que cuenta con una superficie de lámina de agua de 412,37 metros cuadrados, una profundidad mínima de 1,20 metros y máxima de 1,80 metros, un volumen de 615,20 metros cúbicos y un aforo de 206 bañistas, con una pendiente del campo de profundidad del 2,40 por ciento.

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En ese sentido, el recinto dispone también de un vaso de enseñanza de dimensiones más amplias, dotado con una superficie de lámina de agua de 1.114,15 metros cuadrados, una profundidad mínima de un metro y máxima de 1,40 metros, un volumen de 968,15 metros cúbicos y un aforo de 484 bañistas, cuya pendiente del campo de profundidad es del uno por ciento. Finalmente, el complejo se completa con el vaso de chapoteo destinado a los más pequeños, el cual presenta una superficie de lámina de agua de 344,10 metros cuadrados, una profundidad uniforme de 0,35 metros, un volumen de 120,44 metros cúbicos y un aforo fijado en 172 bañistas.