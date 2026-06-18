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Renovación del convenio

Lucena afianza su apuesta universitaria con la continuidad del Centro de Desarrollo Territorial de la UCO hasta 2030

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba consolida un proyecto que busca acercar la universidad al municipio, reforzar la relación empresarial y facilitar la transferencia de conocimiento

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, se estrechan la mano tras la firma de la renovación del convenio.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, se estrechan la mano tras la firma de la renovación del convenio. / M. González

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Manuel González

Manuel González

Lucena

Lucena seguirá vinculada a la Universidad de Córdoba (UCO) al menos hasta junio de 2030. El Ayuntamiento y la UCO han acordado prorrogar el convenio que permite mantener en la ciudad el Centro de Desarrollo Territorial, una sede académica que desde hace tres años trabaja en formación, innovación y cultura.

El acuerdo amplía al máximo el plazo previsto en el convenio inicial y consolida un proyecto que busca acercar la universidad al municipio, reforzar la relación con el tejido empresarial y facilitar la transferencia de conocimiento.

Por cada anualidad, el Consistorio lucentino aporta una cantidad de 50.000 euros. Hasta ahora, en función de los estudios realizados por la dirección del centro, encomendada a Maribel Rodríguez Zapatero, el retorno hacía la localidad comporta 227.000 euros, en los ámbitos de la cualificación, impacto mediático y la visibilidad de la marca Lucena y otros campos vinculados a la salud y el contenido social.

Autoridades locales y universitarias que han asistido al acto de la renovación del convenio para mantener hasta 2023 el Centro de Desarrollo de Lucena de la UCO.

Autoridades locales y universitarias que han asistido al acto de la renovación del convenio para mantener hasta 2023 el Centro de Desarrollo de Lucena de la UCO. / M. González

El Ayuntamiento considera el centro universitario un “instrumento estratégico” para el desarrollo

La concejala de Educación de Lucena, Miriam Ortiz, confirmaba que la localidad “sigue asumiendo el compromiso” sobre la operatividad de un “instrumento estratégico”, asentado en el Centro de Formación de Adultos del Paseo del Coso. En este primer trienio, han sido impartidas 725 horas de docencia, “adaptadas” a las demandas y necesidades objetivas del territorio. Entre los proyectos principales, figuran la Cátedra del Frío; Aquadomus, asociado a la gestión inteligente de los recursos hídricos; los talleres de ejercicio físico y cáncer; y un nuevo Observatorio Social cuya presentación acontecerá en breves fechas.

Ambas partes han ponderado la permanente colaboración entre el Ayuntamiento, la UCO, empresas y entidades sociales, hacía dimensiones de ciencia, patrimonio o divulgación.

La producción de "valor añadido" y diversificado para la zona geográfica de referencia constituía, desde el comienzo, una aspiración predominante y, finalmente, alcanzada, expresaba Maribel Rodríguez, directora de un centro, en su opinión, “altamente eficiente y rentable”, mencionando, en su intervención, elementos como la competitividad social o el prestigio reputacional.

En el transcurso de su alocución, Manuel Torralbo, recientemente reelegido como rector de la UCO, orilló cualquier límite en el porvenir porque “llegaremos hasta donde seamos capaces de construir entre todos los actores”. Presagió Torralbo, quien precisamente toma hoy posesión, nuevamente, de su cargo en el Palacio de San Telmo de Sevilla, un siguiente ciclo de cuatro años “para seguir mejorando porque no podemos pararnos” y abogó por superar el concepto de la distancia entre la UCO y las principales localidades de la provincia.

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En evidente sintonía, finalmente, el alcalde, Aurelio Fernández, quien mencionó la formación especializada como influencia cardinal, aseveró que “Lucena seguirá formando parte de la UCO”, con el deseo de que este cosmos universitario “vaya a más y se implante de manera definitiva” en el municipio.

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