Hinojosa inicia el acondicionamiento de su campo de aviación para aeronaves contra incendios

La empresa Air Attack On Fire Europe ha comenzado los trabajos de mejora y acondicionamiento del campo de aviación situado en Hinojosa del Duque y prestará servicio de base para aeronaves de extinción de incendios, así como de formación y entrenamiento. Además, de introducir estos efectivos aéreos dentro de la red de infraestructuras de extinción de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica, con su uso también por parte del Infoca.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, junto a las concejalas María Antonia Ramírez y Dolores Aranda, han visitado este jueves los trabajos.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, junto a las concejalas María Antonia Ramírez y Dolores Aranda, durante su visita a la pista. / A.M. Caballero

En esta primera fase, la empresa ha comenzado las labores de desbroce y preparación del terreno, un paso previo para la posterior construcción de una pista de 1.040 metros de longitud.

El proyecto contempla además actuaciones en próximas fases que incluirán el vallado perimetral del recinto, la preparación de una calle de rodaje y la habilitación de una explanada para el estacionamiento de aeronaves.

Instalaciones militares en desuso desde el año 2010

La inversión, que la empresa ya cifró tiempo atrás en unos 3 millones de euros incluyendo en futuras fases otras instalaciones, se lleva a cabo en unas antiguas instalaciones militares en desuso desde 2010 que fueron adquiridas por el Ayuntamiento y que este ha arrendado por 40 años a la empresa Air Attack.

En cuanto a la pista será de asfalto con 1.040 metros de largo y 23 de ancho tendrá dos zonas de giro en sus extremos y será construida sobre la pista principal del antiguo aeródromo. Esta longitud de pista permite la operación de otros aviones de extinción de incendios anfibios que pueden realizar sus labores de carga en embalses cercanos.

También contempla una zona habilitada para hangares y el cierre perimetral de las instalaciones. Se estiman 3.500 operaciones anuales de media hasta un máximo de 4.000 de aviones Air Tractor modelo AT-802/A (para la extinción de incendios forestales) y aviones de escuela para entrenamiento de tripulaciones.

El Air Tractor AT 802 que es uno de los mayores aviones monomotor de extinción de incendios que hay en el mundo, que carga casi 4.000 kilos tanto de agua como de retardante, y cuenta con una configuración biplaza, de cara a la instrucción para pilotos para la extinción de incendios.

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El alcalde, Matías González, señalaba que es un paso más en uno de los proyectos más importantes que están en marcha y que “asegura futuro y desarrollo económico para Hinojosa del Duque”.