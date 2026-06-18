Detenido en Córdoba un camionero que sextuplicó la tasa de alcohol tras salirse de la A-306 entre El Carpio y Jaén

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido al conductor de un vehículo articulado que sufrió un accidente en la carretera A-306, entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén), tras arrojar una tasa de alcoholemia que sextuplicaba el máximo permitido para este tipo de transporte profesional.

El vehículo se salió de la vía y causó daños en varios olivos, un poste metálico de cierre de un camino y un hito de la carretera. Pese al accidente, el camión no llegó a volcar y el conductor consiguió reincorporarse a la circulación durante otros 13 kilómetros más, hasta detenerse finalmente en el arcén, según ha informado la Guardia Civil de Córdoba en una nota de prensa.

La Guardia Civil detectó síntomas de alcohol

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba acudieron al lugar tras recibir el aviso por la ubicación anómala del camión y por los daños que presentaba el vehículo. Al llegar, los agentes observaron que el conductor mostraba signos de encontrarse bajo la influencia del alcohol.

En las dos pruebas obligatorias de alcoholemia, el camionero arrojó resultados de 0,90 y 0,92 miligramos por litro de aire espirado, respectivamente. La tasa máxima permitida para conductores de este tipo de vehículos es de 0,15 mg/l, por lo que el resultado multiplicaba por seis el límite legal.

Al tratarse de un conductor extranjero y sin domicilio conocido en España, fue detenido y puesto a disposición judicial a la mañana siguiente.

Posible delito contra la seguridad vial

El conductor se enfrenta ahora a un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La Guardia Civil recuerda que el artículo 379.2 del Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, en cualquiera de los casos, la condena puede incluir la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.

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La Guardia Civil también subraya que el alcohol al volante continúa siendo una de las principales amenazas en carretera. Según los datos recogidos en la nota, el alcohol fue la segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28% de los accidentes mortales registrados en 2024.