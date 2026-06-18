Córdoba se enfrenta a un nuevo aviso por calor de la Aemet tras una jornada infernal y una noche que no da tregua

Córdoba volverá a vivir una nueva jornada infernal tras un día de máximas abrumadoras y una noche que no ha dado tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas un día más en la Campiña cordobesa y en la Sierra y Pedroches mientras que los termómetros siguen su escalada camino al primer episodio de calor intenso del año.

Según el pronóstico de la Aemet, las temperaturas experimentarán una nueva subida este jueves después de que Córdoba capital llegara ayer los 38,6 grados, la temperatura más alta de la provincia y la novena de España. La noche tampoco ha dado una tregua y los termómetros no han bajado de los 18,6 grados. De hecho, los valores se han mantenido al límite de los 30 grados desde primera hora de la mañana, según los registros horarios del organismo estatal.

La tendencia se mantendrá en los próximos días y el calor será aún más intenso durante el fin de semana, cuando podría llegar la primera ola de calor del verano, según ha alertado la Aemet.

¿Llegará Córdoba hoy a los 40º?

Para hoy, por lo pronto, la Aemet espera en Córdoba una máxima de 39 grados. En la provincia el pronóstico este jueves es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena que puede ir acompañada de chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba este jueves 18 de junio. / CÓRDOBA

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 35º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 19 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte donde no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 20º y 35º, en Pozoblanco entre 20º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.