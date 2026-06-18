Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras veranoNuevos grados UCOFP CórdobaPolicía Nacional VíctimasPanadería San FranciscoHijas de ZapateroCines de veranoCampaña abonados CCFEl HiguerónMultas despedidasFin de semanaCrimen SaguntoEn directo | Foro Mediterráneo
instagramlinkedin

Respuesta al ministerio

El CGPJ apoya la creación de una sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena

Informa favorablemente sobre la reorganización de la atención a la violencia machista, concentrando en la capital los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya, y comarcalizando en Lucena los partidos de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera

Sede judicial nueva, en Lucena.

Sede judicial nueva, en Lucena. / M. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoya la reorganización de la atención de la Violencia sobre la Mujer en Córdoba, creando una sección propia en el Tribunal de Instancia de Lucena e implantando una comarcalización diferente en la capital a la que entró en vigor el pasado mes de enero. Según indica este jueves, el máximo órgano de gobierno de los jueces ha informado favorablemente las dos propuestas, en respuesta a un oficio del Ministerio de Justicia.

De este modo, la afección será doble en la provincia de Córdoba. De un lado, los partidos judiciales de Lucena y Cabra saldrán de la jurisdicción de la sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, que mantendrá Pozoblanco y que se ampliará a Montoro, Posadas y Peñarroya. Desde hace años, diferentes voces del ámbito judicial en la provincia reclaman una organización más racional del servicio.

En segundo lugar, la nueva sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena abarcará los partidos judiciales de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, en línea con la comarcalización ampliamente demandada por distintos sectores como el propio Colegio de Abogados de Lucena. Las dos secciones, por tanto, se repartirán el norte y el sur del territorio.

Recurso ante el Supremo

El pasado mes de julio de 2025 se conoció que el Colegio de Abogados de Lucena interpuso un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422/2025, por el que se eliminaron las competencias sobre violencia de género en ese partido judicial. El texto señala que, "con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas, se extiende la jurisdicción de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba a los partidos judiciales de Pozoblanco, Lucena y Cabra".

Noticias relacionadas y más

El cambio, además, llegó tras el aumento de competencias asumido por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital desde el pasado mes de octubre, por el que pasaron a conocer todo tipo de violencia sobre la mujer, con independencia de la relación entre la víctima y el victimario. El aumento de la carga de trabajo ha llevado a los funcionarios de la nueva sección de violencia a protestar en diferentes ocasiones en los últimos meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  2. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  3. La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
  4. La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
  5. El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
  6. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  7. Adiós a la fonda de Posadas
  8. Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

Puente Genil recibe casi cuatro millones de euros para paliar los daños causados por las borrascas

Puente Genil recibe casi cuatro millones de euros para paliar los daños causados por las borrascas

El CGPJ apoya la creación de una sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena

El CGPJ apoya la creación de una sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena

Hinojosa inicia el acondicionamiento de su campo de aviación para aeronaves contra incendios

Hinojosa inicia el acondicionamiento de su campo de aviación para aeronaves contra incendios

Cabra acerca la cultura a los barrios con 14 actividades gratuitas este verano

Cabra acerca la cultura a los barrios con 14 actividades gratuitas este verano

Más de un centenar de vecinos de Belalcázar representarán ‘El halcón y la columna’ en el 20 aniversario de la obra

Más de un centenar de vecinos de Belalcázar representarán ‘El halcón y la columna’ en el 20 aniversario de la obra

Baena estrenará nuevos contenedores soterrados con el convenio de 720.000 euros entre Diputación y Ayuntamiento

Baena estrenará nuevos contenedores soterrados con el convenio de 720.000 euros entre Diputación y Ayuntamiento

Rocío Díaz visita las obras de la pasarela sobre la A-431 en Palma del Río: "Si todo va bien, estará abierta y en servicio a final de año"

Rocío Díaz visita las obras de la pasarela sobre la A-431 en Palma del Río: "Si todo va bien, estará abierta y en servicio a final de año"

Los trabajos de reparación de caminos rurales de Rute afectados por las borrascas están ejecutados ya al 80%

Los trabajos de reparación de caminos rurales de Rute afectados por las borrascas están ejecutados ya al 80%
Tracking Pixel Contents