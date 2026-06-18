El CGPJ apoya la creación de una sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lucena

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoya la reorganización de la atención de la Violencia sobre la Mujer en Córdoba, creando una sección propia en el Tribunal de Instancia de Lucena e implantando una comarcalización diferente en la capital a la que entró en vigor el pasado mes de enero. Según indica este jueves, el máximo órgano de gobierno de los jueces ha informado favorablemente las dos propuestas, en respuesta a un oficio del Ministerio de Justicia.

De este modo, la afección será doble en la provincia de Córdoba. De un lado, los partidos judiciales de Lucena y Cabra saldrán de la jurisdicción de la sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, que mantendrá Pozoblanco y que se ampliará a Montoro, Posadas y Peñarroya. Desde hace años, diferentes voces del ámbito judicial en la provincia reclaman una organización más racional del servicio.

En segundo lugar, la nueva sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena abarcará los partidos judiciales de Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera, en línea con la comarcalización ampliamente demandada por distintos sectores como el propio Colegio de Abogados de Lucena. Las dos secciones, por tanto, se repartirán el norte y el sur del territorio.

Recurso ante el Supremo

El pasado mes de julio de 2025 se conoció que el Colegio de Abogados de Lucena interpuso un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 422/2025, por el que se eliminaron las competencias sobre violencia de género en ese partido judicial. El texto señala que, "con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas, se extiende la jurisdicción de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba a los partidos judiciales de Pozoblanco, Lucena y Cabra".

El cambio, además, llegó tras el aumento de competencias asumido por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital desde el pasado mes de octubre, por el que pasaron a conocer todo tipo de violencia sobre la mujer, con independencia de la relación entre la víctima y el victimario. El aumento de la carga de trabajo ha llevado a los funcionarios de la nueva sección de violencia a protestar en diferentes ocasiones en los últimos meses.