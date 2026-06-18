Belalcázar lamenta la muerte de Joaquín Chamero, cronista e investigador de la historia del municipio

Belalcázar pierde una de las voces que más trabajó por conservar y divulgar su historia. El Ayuntamiento de Belalcázar ha lamentado profundamente el fallecimiento de Joaquín Chamero Serena, que fuese de cronista de Belalcázar, "investigador incansable y figura clave en la defensa de la memoria histórica y cultural" de este municipio cordobés.

Joaquín Chamero dedicó una parte esencial de su vida al estudio de las raíces de Belalcázar, "dejando un valioso legado documental y cultural que -según subraya la institución municipal en un comunicado difundido en sus redes sociales- ayudará a que las generaciones presentes y futuras conozcan mejor la historia del pueblo y de sus gentes".

Joaquín Chamero nació el 20 de enero de 1940 en Belalcázar. Aunque sus raíces y buena parte de su obra estuvieron siempre ligadas a esta localidad cordobesa, gran parte de su carrera profesional la desarrolló en Leganés, municipio madrileño al también dedicó una intensa actividad cultural y periodística.

Obras fundamentales para la memoria de Belalcázar

El legado de Joaquín Chamero Serena queda reflejado en una importante producción bibliográfica centrada en la historia local, los personajes de Belalcázar y las raíces culturales de Los Pedroches, según se recoge en la biografía publicada en la web de Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.

Entre sus publicaciones destaca De los Pedroches a Indias. Viajeros del siglo XVI, editada en 1996, una obra en la que identificó a 161 pedrocheños que viajaron a las Indias en el siglo XVI, de los cuales 102 eran belalcazareños. En el año 2000 publicó Personajes de Belalcázar, donde recogió datos biográficos de 47 belalcazareños destacados del segundo milenio y rescató para la historia local la figura inédita de fray Domingo de la Cruz, evangelizador en México documentado en textos de 1596.

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Su labor continuó con títulos como Cosas de la Casa Grande de Corpus Barga, publicado en 2003, dedicado al prestigioso periodista y escritor vinculado familiarmente con Belalcázar; Belalcázar en el recuerdo, de 2010, centrado en voces, dichos, tradiciones, costumbres, juegos y canciones del municipio; y Mensuras de antaño, de 2012, un curioso trabajo en el que recopiló más de 140 medidas antiguas.