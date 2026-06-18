Baena estrenará nuevos contenedores soterrados con el convenio de 720.000 euros entre Diputación y Ayuntamiento

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Baena han alcanzado un acuerdo de colaboración por el cual la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) de la institución continuará prestando de forma integral los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos, así como otras actuaciones complementarias. El acuerdo contempla la instalación de nuevos contenedores soterrados.

Durante la firma del convenio que regula el servicio, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha trasladado a la alcaldesa de la localidad, María Jesús Serrano, que “con esta alianza garantizamos que Baena siga contando con un servicio moderno, eficiente y prestado con las máximas garantías”, informa la Diputación provincial en una nota de prensa.

“Este acuerdo supone una inversión cercana a los 720.000 euros para seguir mejorando y ampliando el sistema de contenedores soterrados del municipio. Invertir en estos contenedores es invertir en accesibilidad, limpieza urbana, imagen y calidad de vida para los ciudadanos”, ha manifestado Fuentes.

Salvador Fuentes ha recalcado que “gracias a la cooperación institucional, Baena puede seguir disponiendo de un sistema de gestión de residuos moderno, eficiente y adaptado a las exigencias normativas actuales, integrándose en una estrategia provincial que permite optimizar recursos, compartir infraestructuras y ofrecer un servicio homogéneo en todo el territorio”.

El presidente de la Diputación ha aprovechado para recordar que “el desafío principal de Epremasa y de las empresas de gestión de residuos es transformar el modelo lineal de usar y tirar en un sistema regenerativo. Esto implica pasar de ser meros recolectores de basura a convertirnos en gestores de recursos y materias primas, superando barreras tecnológicas, logísticas y económicas. Se trata de un proyecto ambicioso que implica mucha capacidad de gestión y una voluntad decidida de contribuir a la sostenibilidad”.

En este sentido, ha continuado, “Epremasa está avanzando de manera decidida hacia ese modelo de gestión más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente, alineado con las políticas europeas de economía circular y transición ecológica. Así lo estamos demostrando con medidas como la implantación del quinto contenedor y con el tratamiento de estos biorresiduos en la planta de transferencia de Dos Torres, planta que actuará como complemento de la de Montalbán”.

Principales aspectos del convenio entre Diputación y Ayuntamiento de Baena

La gestión integral de residuos conlleva el servicio supramunicipal de tratamiento de los residuos municipales domésticos, el servicio supramunicipal de recogida de la fracción orgánica -modalidad de gestión integral mixta acera/soterrada- y el servicio de recogida selectiva de envases ligeros mediante soterrados.

Se incluye también la recogida selectiva de la fracción papel-cartón mediante contenedores tipo iglú, la recogida selectiva de vidrio mediante tipo iglú, el servicio de mantenimiento y reposición, así como lavado de contenedores, la recogida selectiva de enseres, voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y, por último, la recaudación, gestión, inspección y liquidación de la prestación patrimonial no tributaria derivada de los servicios prestados.

El servicio se prestará en el núcleo de Baena y en los núcleos de Aladid, Albendín, Fuentidueña, Manosalva, Palomarejo y La Sierra. El convenio contempla una inversión de 719.903 euros para la implantación y puesta en servicio de nuevas unidades de contenedores soterrados.

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El acuerdo reconoce también las inversiones realizadas previamente por Epremasa en la renovación y reposición de contenedores soterrados existentes y se enmarca, además, en los objetivos establecidos por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.