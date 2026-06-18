Desde el Ayuntamiento a ecologistas o plataformas vecinales: un repaso a las alegaciones contra la planta de biometano de Baena

Las alegaciones a la autorización ambiental de la macroplanta de biometano proyectada en Baena reflejan un amplio rechazo al proyecto. Aunque la Junta de Andalucía aún no ha publicado el recuento final consolidado del periodo de 30 días, los datos disponibles apuntan a un volumen masivo de alegaciones. Solo Ecologistas en Acción presentó más de 20 documentos individuales, a los que se suman las alegaciones del Ayuntamiento, la asociación Iponubensis y un goteo constante de vecinos a título individual. Las estimaciones apuntan a decenas o incluso cientos de alegaciones registradas, lo que convierte a este proyecto en uno de los que mayor rechazo social e institucional ha generado en Andalucía en los últimos meses.

Pese a todo, el consorcio formado por Oleícola El Tejar, Vorn Bioenergy y Greenar sigue defendiendo la viabilidad del proyecto. En una reunión con agricultores, cooperativas y representantes del sector oleícola de la zona celebrada este miércoles, los promotores presentaron un proyecto respaldado por la Universidad de Córdoba (UCO) que garantiza la sostenibilidad futura de las almazaras. Consideran que buena parte de ese rechazo social es fruto de «campañas de desinformación» difundidas en redes sociales y aseguran que el sector necesita adecuar la gestión de residuos a las exigencias actuales, y para eso son necesarias las nuevas tecnologías que integrará la planta de biogás.

Recreación virtual de la planta de biogás en Baena. / VornBioenergy

Un repaso a las principales alegaciones contra el proyecto:

La alcaldesa, María Jesús Serrano, anunció el pasado 11 de junio que el consistorio presentará alegaciones técnicas y jurídicas contra la autorización ambiental. Además, el gobierno local ha aprobado poner en marcha un Plan Especial para regular la implantación de energías renovables en el municipio, una herramienta urbanística que busca proteger el territorio frente a proyectos similares.

Ecologistas en Acción se ha posicionado como uno de los colectivos más activos en la presentación de documentos técnicos. La organización ha presentado más de 20 alegaciones individuales al proyecto, detallando impactos ambientales. Cabe recordar que además ha solicitado al Ayuntamiento de Baena la convocatoria de una consulta popular sobre la instalación de la planta de biometano, con el objetivo de que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre el proyecto.

La asociación Iponubensis, entidad cultural y patrimonial de referencia en Baena, ha centrado sus alegaciones exclusivamente en el grave impacto arqueológico que las obras podrían tener sobre el patrimonio histórico de la localidad. Su documento técnico advierte de riesgos significativos para yacimientos y elementos patrimoniales de la zona, añadiendo una dimensión cultural al debate principalmente ambiental.

A todo esto, la ciudadanía se ha organizado de forma masiva a través de plataformas, que han convocado concentraciones en la plaza de la Constitución. Las redes sociales han sido el altavoz principal de esta movilización, donde colectivos vecinales han ofrecido asesoramiento legal directo a los vecinos, facilitando la redacción de alegaciones a personas sin conocimientos jurídicos.

La Junta de Andalucía deberá ahora estudiar todas las alegaciones presentadas antes de resolver definitivamente sobre la autorización ambiental integrada.