El Ayuntamiento de Cabra estrena un nuevo portal de Transparencia para mejorar el acceso a la información pública

El Ayuntamiento de Cabra ha dado un nuevo paso en su estrategia de modernización administrativa, rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía con la puesta en funcionamiento de su nuevo portal de Transparencia, una herramienta desarrollada por la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) y vinculada al servicio de transparencia de la Diputación de Córdoba.

La nueva plataforma nace con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública municipal, ampliar los indicadores disponibles y optimizar los recursos destinados al mantenimiento y actualización del sistema, reduciendo los costes respecto al portal anterior.

La migración a esta herramienta permitirá al Consistorio seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas por la normativa vigente y los indicadores de transparencia internacional, al tiempo que incorpora una estructura más completa y orientada a la rendición de cuentas, el seguimiento de la gestión municipal y la consulta sencilla de documentación pública.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha señalado que “la transparencia va más allá de una mera obligación legal para convertirse en una forma de entender la gestión pública”. En este sentido, ha destacado que el nuevo portal permitirá a cualquier vecino acceder “de manera más clara, ordenada y comprensible a la información del Ayuntamiento”.

Priego ha subrayado además que esta iniciativa supone “un paso más en modernización administrativa, en rendición de cuentas y en cercanía con la ciudadanía”, aprovechando los recursos que pone a disposición la Diputación de Córdoba para ofrecer un mejor servicio público con un menor coste para las arcas municipales.

Por su parte, la delegada de Nuevas Tecnologías, Sara Alguacil, ha explicado que la nueva plataforma representa “una mejora sustancial respecto al anterior portal”, gracias a una navegación más intuitiva, una mayor profundidad documental y nuevas herramientas para consultar información económica, presupuestaria y administrativa de forma más dinámica.

La delegada de Nuevas Tecnologías, Sara Alguacil, y el alcalde de Cabra, Fernando Priego, en la presentación del nuevo portal de Transparencia. / CÓRDOBA

Según ha indicado, el objetivo es que los ciudadanos no solo puedan localizar documentos, sino también comprender mejor la información pública disponible, descargar datos en formatos reutilizables y ejercer con mayor facilidad su derecho de acceso a la información.

El portal se estructura en diferentes bloques temáticos que abarcan aspectos como los cargos electos, la organización municipal, las normas y ordenanzas, el personal, el patrimonio, la transparencia económica, la contratación o el urbanismo, entre otros apartados destinados a facilitar la búsqueda de información.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de mejoras en materia de datos abiertos, permitiendo exportar determinados indicadores en formatos reutilizables como CSV y Excel. Además, incorpora cuadros de indicadores que facilitan una consulta más visual, ágil y comprensible para los usuarios.

El portal incluye presupuestos históricos

La información económica también adquiere un mayor protagonismo mediante una presentación más dinámica y accesible, manteniendo al mismo tiempo el acceso a documentación detallada. El portal incluye presupuestos históricos, ejecuciones presupuestarias, cuentas anuales, auditorías, datos sobre deuda y morosidad, así como diferentes indicadores económicos que refuerzan las posibilidades de control y seguimiento de la gestión municipal.

Otro de los avances incorporados es la inclusión de un acceso visible para la presentación de solicitudes de información pública conforme a la Ley 19/2013 de Transparencia, una medida que facilita el ejercicio de este derecho por parte de cualquier persona interesada y mejora la relación entre la administración local y la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento han destacado que el nuevo sistema ofrece una estructura más homogénea y completa para la actualización de contenidos, incorporando más categorías, una mayor profundidad documental, indicadores históricos y una clara orientación hacia la reutilización de datos y la rendición de cuentas.

Noticias relacionadas

El nuevo Portal de Transparencia ya se encuentra operativo y puede consultarse a través de la dirección transparencia.cabra.es, desde donde los ciudadanos pueden acceder de forma abierta, ordenada y accesible a la información pública municipal.