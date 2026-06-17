La Subdelegación del Gobierno en Córdoba informa de las ayudas por las borrascas a los últimos diez municipios incluidos en la lista

Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba afectados por las borrascas ya conocen de primera mano cómo podrán acceder a unas ayudas clave para reparar daños y reforzar sus infraestructuras. La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha mantenido una reunión informativa con los representantes de los diez municipios de la provincia que habían quedado fuera de la primera resolución.

En el encuentro han participado los ayuntamientos de Algallarín, en Adamuz; Alcaracejos; Castro del Río; Córdoba; Doña Mencía; Guadalcázar; Lucena; Priego de Córdoba; Villaviciosa de Córdoba; y Zuheros, incluidos en la modificación del listado aprobada por el Ministerio de Política Territorial publicado el pasado 13 de junio.

Con estos últimos, 65 de los 77 municipios de la provincia de Córdoba quedan incluidos dentro de la resolución de ayudas por los daños de las borrascas.

Reunión informativa en la Subdelegación con los representantes de los diez municipios de Córdoba que habían quedado fuera de la primera resolución. / CÓRDOBA

Ayudas para reparar daños y prevenir nuevas incidencias

La subdelegada ha destacado que las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de las actuaciones que realicen los ayuntamientos afectados. Estas ayudas no solo contemplan la reparación de los daños provocados por las borrascas, sino también actuaciones de prevención ante futuros episodios meteorológicos adversos.

Según ha señalado López Losilla, las solicitudes presentadas hasta ahora por los ayuntamientos de la provincia rondan los 72 millones de euros, una cantidad que podría acercarse a los 100 millones con la incorporación de estos diez municipios al procedimiento.

La representante del Gobierno ha subrayado que se trata de una medida “importantísima” para las arcas municipales, especialmente en el caso de ayuntamientos que tienen dificultades para afrontar inversiones de gran envergadura. Además, ha remarcado que serán los propios consistorios los encargados de contratar las obras, lo que puede suponer también un impulso para el empleo en la provincia de Córdoba.

Anticipo económico y 36 meses para ejecutar las obras

Durante la reunión, la Subdelegación ha detallado el procedimiento que deberán seguir los ayuntamientos. Las solicitudes se presentarán ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que certificará la documentación y la remitirá al Ministerio de Política Territorial para su resolución definitiva.

Una de las claves del sistema es que los consistorios recibirán un anticipo a cuenta, de forma que podrán disponer del dinero antes de justificar las actuaciones. Posteriormente, contarán con un plazo de 36 meses para ejecutar las obras.