Sucesos
Dos robos sacuden Priego en 24 horas: la sustración de un BMW X6 en un concesionario y el asalto a un almacén de frutas
Dos individuos encapuchados sustrajeron un vehículo de lujo tras empotrar otro coche contra la puerta de salida, mientras un cómplice vigilaba el exterior
La Guardia Civil investiga en Priego de Córdoba dos llamativos robos en menos de 24 horas: el de un coche de alta gama expuesto en un concesionario de la localidad, y el asalto a un almacén de frutas en el polígono industrial La Vega.
El primer hecho delictivo se producía a las 05.00 horas del martes en un establecimiento de venta de vehículos situado en la avenida de Granada, donde era sustraído un vehículo de alta gama, en concreto, un BMW X6.
Dos encapuchados entraron en el concesionario mientras un cómplice vigilaba el exterior
Pese a contar con sistema de alarma, los delincuentes, dos individuos encapuchados y un tercero que vigilaba en el exterior, consiguieron entrar al interior del establecimiento. Las cámaras de vigilancia registraron como una vez dentro, los ladrones registraron las dependencias en busca de dinero y posteriormente, tras hacerse con las llaves de uno de los vehículos de mayor valor, un BMW X6, lo robaron. Para sacar el coche al exterior, los delincuentes empotraron contra la puerta de acceso otro de los vehículos expuestos, lo que les permitió huir con un importante botín. Los propietarios del establecimiento, en un vídeo que subieron a redes sociales explicando el hurto, definieron el vehículo robado como “la joya de la corona”.
En el vídeo difundido por los propietarios, en el que puede verse la secuencia del asalto grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento, los dueños solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que pueda conducir a los autores del robo y con ello a la recuperación del vehículo sustraído.
La Guardia Civil investiga otro asalto en un almacén de frutas
Por otra parte, en la madrugada de este miércoles, se ha registrado un nuevo robo, en este caso en un almacén de frutas del polígono industrial La Vega, desconociéndose por el momento más destalles sobre el mismo, ya que desde primeras horas de la mañana la Guardia Civil se encuentra realizando las pertinentes pesquisas.
El alcalde confía en "el buen hacer" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
En relación a estos hechos delictivos registrados en Priego en las últimas horas, el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, a falta de contar con más detalles de este último hurto, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha mostrado su confianza “en el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ayuntamiento, y esperemos que se puede resolver pronto esta situación completamente anómala para nuestra ciudad”.
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