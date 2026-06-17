Las cifras el plan inversor
Así es el reparto municipio a municipio del Plan Diputación Invierte 2026: cuánto dinero recibirá cada localidad cordobesa
La Diputación de Córdoba eleva el programa hasta los 20 millones de euros y fija las cantidades que llegarán a los ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades
La provincia de Córdoba ya conoce el mapa económico de una de sus principales inversiones públicas para 2026. La Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles la modificación del Plan Diputación Invierte 2026, que eleva el programa de 13 hasta los 20 millones de euros y fija el reparto de los fondos que recibirán los municipios, entidades locales autónomas y mancomunidades.
La aprobación de este plan inversor de la Diputación fija el marco económico, es decir, la cantidad máxima que corresponde a cada municipio, entidad local autónoma o mancomunidad. Ahora las inversiones han de traducirse a proyectos concretos.
La mayoría de los municipios ya tiene decididos y, en muchos casos, muy avanzados, los proyectos a los que dedicará el dinero. Pero antes de la aprobación definitiva de los proyectos, cada entidad deberá aceptar la financiación y presentar ante la Diputación sus propuestas.
Con la distribución económica ya fijada, la Diputación deberá elaborar el Plan Provincial con los proyectos concretos que presenten los municipios y mancomunidades. Con este aumento de las partidas, la Diputación espera llegar a un millar de proyectos (el año pasado fueron unos 800) repartidos entre 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas y diez mancomunidades. Las cantidades que recibirá cada municipio son muy variables, ya que se tienen en cuenta varios factores, y la población no es el principal.
Así se reparten los 20 millones del Plan Diputación Invierte municipio a municipio
- Adamuz: 205.268,66 euros.
- Aguilar de la Frontera: 236.785,05 euros.
- Alcaracejos: 212.167,52 euros.
- Algallarín (ELA): 187.154,24 euros.
- Almedinilla: 251.511,70 euros.
- Almodóvar del Río: 244.462,75 euros.
- Añora: 231.000,71 euros.
- Baena: 301.214,94 euros.
- Belalcázar: 272.506,16 euros.
- Belmez: 296.815,65 euros.
- Benamejí: 222.045,37 euros.
- Los Blázquez: 271.671,14 euros.
- Bujalance: 247.683,16 euros.
- Cabra: 301.577,50 euros.
- Cañete de las Torres: 218.160,92 euros.
- Carcabuey: 238.032,60 euros.
- Cardeña: 293.179,32 euros.
- La Carlota: 396.546,83 euros.
- El Carpio: 234.892,62 euros.
- Castil de Campos (ELA): 189.832,78 euros.
- Castro del Río: 237.134,58 euros.
- Conquista: 281.762,31 euros.
- Doña Mencía: 227.567,56 euros.
- Dos Torres: 230.234,40 euros.
- Encinarejo de Córdoba (ELA): 192.241,74 euros.
- Encinas Reales: 220.454,57 euros.
- Espejo: 218.242,18 euros.
- Espiel: 281.334,26 euros.
- Fernán Núñez: 214.089,74 euros.
- Fuente Carreteros: 204.134,24 euros.
- Fuente la Lancha: 269.089,10 euros.
- Fuente Obejuna: 444.851,70 euros.
- Fuente Palmera: 302.945,14 euros.
- Fuente-Tójar: 211.192,38 euros.
- La Granjuela: 285.947,82 euros.
- Guadalcázar: 188.950,91 euros.
- La Guijarrosa: 180.144,59 euros.
- El Guijo: 247.635,22 euros.
- Hinojosa del Duque: 271.356,14 euros.
- Hornachuelos: 269.115,31 euros.
- Iznájar: 359.644,73 euros.
- Lucena: 301.291,26 euros.
- Luque: 243.778,28 euros.
- Montalbán de Córdoba: 196.201,37 euros.
- Montemayor: 195.166,48 euros.
- Montilla: 287.839,84 euros.
- Montoro: 238.152,29 euros.
- Monturque: 208.572,39 euros.
- Moriles: 211.773,58 euros.
- Nueva Carteya: 206.237,40 euros.
- Obejo: 251.767,57 euros.
- Ochavillo del Río (ELA): 212.784,31 euros.
- Palenciana: 210.681,79 euros.
- Palma del Río: 287.337,47 euros.
- Pedro Abad: 206.318,95 euros.
- Pedroche: 262.011,38 euros.
- Peñarroya-Pueblonuevo: 303.039,21 euros.
- Posadas: 229.780,40 euros.
- Pozoblanco: 274.872,39 euros.
- Priego de Córdoba: 290.713,55 euros.
- Puente Genil: 292.322,79 euros.
- La Rambla: 206.223,88 euros.
- Rute: 291.726,53 euros.
- San Sebastián de los Ballesteros: 180.285,87 euros.
- Santa Eufemia: 310.981,61 euros.
- Santaella: 223.295,89 euros.
- Torrecampo: 284.609,32 euros.
- Valenzuela: 248.290,32 euros.
- Valsequillo: 246.558,56 euros.
- La Victoria: 204.606,97 euros.
- Villa del Río: 235.792,24 euros.
- Villafranca de Córdoba: 194.653,75 euros.
- Villaharta: 262.697,98 euros.
- Villanueva de Córdoba: 277.206,98 euros.
- Villanueva del Duque: 251.735,21 euros.
- Villanueva del Rey: 239.372,16 euros.
- Villaralto: 276.552,84 euros.
- Villaviciosa de Córdoba: 282.170,23 euros.
- El Viso: 243.431,81 euros.
- Zuheros: 238.586,91 euros.
Total municipios y ELA: 20.000.000,00 euros.
Mancomunidades
- Mancomunidad Comarca Cordobesa Alto Guadalquivir: 55.594,33 euros.
- Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena Cordobesa: 49.726,81 euros.
- Mancomunidad de Municipios de la Zona Centro del Valle de los Pedroches: 49.363,73 euros.
- Mancomunidad de Municipios de la Zona Noroeste del Valle de los Pedroches: 49.028,98 euros.
- Mancomunidad de Municipios de la Zona Subbética de Córdoba: 97.552,26 euros.
- Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato: 56.084,69 euros.
- Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches: 76.498,41 euros.
- Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba: 47.338,94 euros.
- Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur Cordobesa: 87.070,84 euros.
- Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir: 37.750,01 euros.
Total mancomunidades: 606.009,00 euros.
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