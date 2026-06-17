Puente Genil invertirá 680.000 euros en una cubierta singular que transformará las pistas del polideportivo Francisco Manzano

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, y el concejal de Deportes y Recursos Humanos, Rafael Ruiz, han presentado el proyecto para la instalación de una cubierta en las pistas del Polideportivo Municipal Francisco Manzano, una actuación que “transformará por completo este espacio deportivo dando de esta forma respuesta a la creciente demanda de clubes y usuarios particulares”. La intervención permitirá disponer de hasta tres pistas cubiertas, garantizando de esa forma su uso durante todo el año, tanto en días de lluvia como en episodios de calor extremo.

La nueva instalación albergará una pista de competición de balonmano o fútbol-sala (40x20metros) en sentido norte-sur, y además tendrá dos pistas de baloncesto en perpendicular a la anterior, en dirección este-oeste, dotadas con canastas colgantes y motorizadas aptas tanto para la práctica del baloncesto como del minibasket.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, y el concejal de Deportes y Recursos Humanos, Rafael Ruiz, en la presentación del proyecto. / CÓRDOBA

El proyecto, realizado por el arquitecto Rafael Molina y el arquitecto técnico Luis Molina, también contempla la renovación integral del pavimento de las pistas y la iluminación LED, con la previsión de un espacio para una futura ampliación de graderío en la zona este, en paralelo a la calle Gran Capitán del barrio de Santo Domingo. “La actuación nos permitirá ampliar horarios, ofrecer más disponibilidad a los clubes y mejorar las condiciones de entrenamiento y competición en cualquier época del año”, ha indicado el alcalde.

La nueva cubierta dotará al recinto de una imagen singular y moderna

Con respecto a las características del proyecto, este contempla la construcción de una cubierta metálica a dos aguas, apoyada en cerchas y pilares inclinados que dotará al recinto de una imagen singular y moderna. Además, se ejecutará un cerramiento paravientos en el flanco sur, una rampa accesible y un nuevo pavimento deportivo de alta resistencia, junto a la instalación de luminarias LED suspendidas que ampliarán el rango de horario de uso. La cubierta integrará las gradas actuales lo que permitirá un aforo superior a los 250 espectadores y su uso para competiciones, campus y concentraciones deportivas “reforzando la posición de Puente Genil como referente en actividad física y deporte”.

A nivel económico, el alcalde precisó que el gobierno municipal disponía inicialmente de una partida de 620.000 euros para este proyecto, cuantía que se incrementará hasta los 680.000 euros una vez que se apruebe en el próximo Pleno el cambio de finalidad de una partida de 60.000 euros del presupuesto de 2025, todo ello para adecuarse a los costes totales del proyecto. La superficie total de actuación será de 1.828 metros cuadrados teniendo la cubierta alturas interiores de entre 7 y 8,5 metros, cumpliendo las normas NIDE que fija el Consejo Superior de Deportes.

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Se espera que este proyecto pueda ser licitado a lo largo del mes de julio de 2026, procediéndose a su adjudicación en octubre, estando previsto que las obras pudieran comenzar en torno a noviembre y diciembre, con un plazo de ejecución de entre cinco o seis meses, lo que permitiría tener la infraestructuras completamente finalizada en el primer semestre de 2027. “Ello permitirá que Puente Genil siga avanzando hacia un modelo de instalaciones deportivas más accesibles, modernas y plenamente adaptadas a las necesidades reales de la ciudadanía”, concluyó Velasco.