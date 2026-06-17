Los Pedroches lanza el Club de Producto Turístico de la Ruta del Jamón Ibérico para su promoción nacional e internacional

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha presentado oficialmente el Club de Producto Turístico de la Ruta del Jamón Cien Por Cien Ibérico de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba, un proyecto que busca posicionar la comarca como un destino gastronómico de excelencia nacional e internacionall.

Esta iniciativa de unión público-privada cuenta con el respaldo de numerosas empresas del sector y está financiada por la Unión Europea a través de Next Generation EU, junto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba.

El acto institucional estuvo respaldado por las principales autoridades del territorio, contando con la bienvenida de Isaac Reyes, alcalde de Villanueva de Córdoba, y las intervenciones de Gabriel Duque Moreno, diputado de cultura de la Diputación Provincial de Córdoba, Eduardo Lucena, Delegado Territorial de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, Araceli Cabello Cabrera, diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía, y Celia Valverde, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches.

Al seguimiento del proyecto también se unieron de manera directa los representantes de entidades clave para el desarrollo local como el CIET Los Pedroches, el GDR Adroches, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y el CICAP.

Toda esta cooperación ha permitido fijar estándares de calidad comunes y lanzar catálogos con cincuenta experiencias y veintidós escapadas en varios idiomas, además de una página web oficial y vídeos promocionales para redes sociales.