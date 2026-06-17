Pedro Abad celebra su 14º Sardinada con 70 kilos de sardinas gratis, música en directo y ambiente de San Juan

Pedro Abad celebrará el próximo sábado 20 de junio la decimocuarta edición de su Sardinada, una cita ya consolidada en el calendario estival del municipio y que volverá a llenar el Recinto Ferial de convivencia, música y sabor marinero.

La actividad está organizada por la peña Relámpago, con la colaboración del Ayuntamiento de Pedro Abad, y se desarrolla de forma continuada desde el año 2011. Desde entonces, esta propuesta se ha convertido en uno de los encuentros populares más esperados por los vecinos y también por visitantes de localidades cercanas.

A partir de las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de sardinas gratuitas, servicio de barra y música en directo. Para esta edición está previsto el reparto de alrededor de 70 kilos de sardinas, que se prepararán durante la velada para compartir una noche marcada por el ambiente festivo previo a San Juan.

La peña Relámpago de Pedro Abad ha previsto para esta 14 edición de la Sardinada 70 kilos de sardinas. / CÓRDOBA

Música en directo y convivencia en el Recinto Ferial

La animación musical correrá a cargo del grupo La Quinta Marcha, que acompañará una noche pensada para todos los públicos. El recinto ferial de Pedro Abad volverá a ser el punto de encuentro de vecinos, familias y grupos de amigos en una celebración sencilla, popular y muy arraigada en la vida social del municipio.

Más allá de la gastronomía, la Sardinada de Pedro Abad tiene un componente simbólico especial, según sus organizadores. En una localidad del interior de Córdoba, alejada de la costa, esta fiesta consigue trasladar por unas horas el espíritu de las verbenas marineras y de las reuniones tradicionales que suelen acompañar a las fechas próximas a la noche de San Juan.

Una tradición impulsada por la peña Relámpago

El evento forma parte de los proyectos que la peña Relámpago presenta dentro de la convocatoria municipal de subvenciones a asociaciones. Además del apoyo económico previsto en esta línea de ayudas, el Ayuntamiento de Pedro Abad colabora con la actuación musical y con la cesión del espacio para el desarrollo de la actividad.

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Desde el Consistorio se anima a la ciudadanía a participar en una cita que, catorce ediciones después, se ha convertido en símbolo de convivencia, participación vecinal e identidad festiva.