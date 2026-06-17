Lucena prevé licitar en julio el soterramiento eléctrico de la parcela del Centro de Alta Resolución de Procesos

Lucena da un nuevo paso para desbloquear una obra clave vinculada al futuro mapa sanitario de la ciudad. El nuevo pliego para licitar las obras de soterramiento eléctrico en la parcela destinada al futuro Centro de Alta Resolución de Procesos ya está concluido y ha sido remitido al área de Contratación del Ayuntamiento de Lucena. "En las próximas semanas", según transmiten desde el gobierno municipal, culminará la publicación de la correspondiente licitación.

El soterramiento eléctrico es un compromiso pendiente desde 2018, cuando el Ayuntamiento de Lucena y la Junta de Andalucía firmaron un protocolo para impulsar la nueva infraestructura sanitaria pública en la Dehesa de la Villa. Desde entonces, la retirada del tendido aéreo se mantiene como un paso imprescindible para desbloquear la parcela donde debe levantarse el futuro Centro de Alta Resolución de Procesos.

Después de la resolución del anterior contrato, otorgado a Elecnor, tras la negativa de los servicios jurídicos municipales a admitir un nuevo aumento del importe, el Consistorio ha modificado y actualizado los condicionantes técnicos y económicos. Sobre todo por el incremento de los materiales, el importe escalará en unos 80.000 euros, aproximándose, en consecuencia, a una cifra de 900.000 euros. En el concurso público original, formalizado en febrero del año 2022, el presupuesto ascendía a 780.000 euros.

El concejal popular puntualiza que el plan de obra definitivo incorpora “nuevos términos” adaptados a “las circunstancias” presentes. A priori, la licitación cobraría vigor “a principios de julio” y, en consecuencia, la obra podría empezar “a la vuelta del verano”.

Con todo ello, el propósito del Ayuntamiento consiste en finalizar esta actuación, que compete a la línea de alta tensión Baena-Iznájar, entre sus apoyos tercero y cuarto, antes de que termine el presente año.

Sanidad espera licitar en 2027 la obra del Centro de Alta Resolución de Procesos

La Junta, a mediados del pasado mes de marzo, dos meses antes de las elecciones andaluzas, anunció la edificación en Lucena de un Centro de Alta Resolución de Procesos, con una inversión de 12 millones de euros. En aquel entonces, desde la consejería de Sanidad señalaban la intención de licitar la obra durante el año 2027.

A final del pasado año, y tres años después del comienzo del procedimiento original, el equipo de gobierno municipal avanzaba la alternativa, tras innumerables obstáculos jurídicos y administrativos, de anular la adjudicación concedida a Elecnor tras una petición de un nuevo incremento del montante en 86.000 euros. Previamente, el Ayuntamiento sí aceptó un sobrecoste de 68.000 euros por la revisión del trazado.

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Con un plazo de ejecución de cuatro meses, en diciembre del 2022 esta obra resultaba otorgada a Elecnor por una cifra de 694.00 euros. Desde aquel momento, correcciones en el trazado, dilaciones por la dificultad en las expropiaciones y desajustes económicos han dilatado sistemáticamente esta adecuación eléctrica.