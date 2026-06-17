La localidad cordobesa de Villa del Río duplica la capacidad de su residencia de mayores con 29 nuevas plazas

Representantes del Ayuntamiento de Villa del Río y de la Junta de Andalucía han visitado las nuevas instalaciones de la residencia de mayores de la localidad, cuyas obras de ampliación ya han concluido de forma definitiva. Esta actuación estratégica permitirá incrementar la capacidad del centro con 29 nuevas plazas, que se sumarán a las 30 ya existentes, duplicando prácticamente el servicio de atención residencial en la localidad.

La comitiva institucional ha estado integrada por el alcalde de Villa del Río, Jesús Morales Molina; la concejala de Urbanismo, Almudena Mantilla; y la concejala de Servicios Sociales, María Soto. Por parte del Gobierno autonómico han asistido el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso Torres, y la delegada territorial en Córdoba, Dolores Sánchez, quienes han estado acompañados por los responsables de LifeCare, empresa gestora encargada de la explotación del servicio.

Respuesta a una demanda histórica

Durante el encuentro, las autoridades han puesto en valor la trascendencia de esta ampliación, ejecutada sobre el solar de un antiguo edificio municipal colindante a la residencia actual. El alcalde, Jesús Morales, ha destacado que se trata de un "servicio esencial" para Villa del Río, recordando la elevada demanda y la lista de espera actual, que incluye tanto a vecinos del municipio como de localidades cercanas integradas en la comarca.

"Esta ampliación responde a una necesidad social urgente para ofrecer un recurso asistencial digno y de calidad a nuestros mayores", ha subrayado el regidor.

Alianza público-privada y fondos europeos

El proyecto se ha consolidado como un modelo de cooperación entre administraciones y el sector privado. La inversión ha sido asumida principalmente por la empresa gestora LifeCare, en cumplimiento de los términos de la concesión del servicio. Por su parte, la Junta de Andalucía ha respaldado la actuación a través de los fondos europeos Next Generation, con una aportación que supera los 800.000 euros destinados a la financiación de esta segunda fase.

En este sentido, el viceconsejero José Repiso ha trasladado el compromiso en firme de la Junta de Andalucía para agilizar el concierto de las nuevas plazas. El objetivo prioritario es que las instalaciones entren en funcionamiento a la mayor brevedad posible para acoger a los usuarios que requieren de este hogar y de una atención especializada.

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Finalmente, el acto ha servido para reconocer el esfuerzo técnico y de coordinación realizado por la empresa constructora Neptisa, el equipo técnico de la obra, la gestora LifeCare, el Ayuntamiento y la Junta, coincidiendo todos en que la lealtad institucional es la vía más eficaz para impulsar proyectos que transforman y mejoran el bienestar de la ciudadanía.