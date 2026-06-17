La Guardia Civil detiene a dos personas que vendían cocaína, hachís y MDMA en Villanueva de Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a dos personas -un hombre y una mujer en Villanueva de Córdoba por un presunto delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal. En la denominada operación Cash Box, agentes del instituto armado se han incautado de 11 dosis de cocaína listas para su venta, dos placas de hachís con 144 gramos de peso, tres dosis de la misma droga preparada para ser colocada, una posible pastilla de MDMA, una balanza de precisión, dinero en efectivo y material utilizado para preparar el producto. Según explica este cuerpo en una nota de prensa, tras la desarticulación del punto de venta de drogas en Villanueva de Córdoba, además de los dos arrestados, hay otras dos personas investigadas.

Las pesquisas comenzaron tras unos primeros indicios de menudeo de cocaína, hachís y marihuana en esta localidad cordobesa. Los guardias civiles establecieron un dispositivo para verificar los hechos y determinar la identidad de los presuntos traficantes. Tras obtener permiso para entrada y registro el pasado 20 de mayo, varias unidades operativas lograron incautar la mencionada droga e intervenir varios teléfonos móviles, un cuaderno, juegos de llaves y fertilizantes para plantas.

Droga y material intervenido por la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba, tras detener a dos presuntos traficantes. / CÓRDOBA

Desarticulación del grupo e incautación de la droga

Tras todo ello, el instituto armado detuvo a un hombre y una mujer en Villanueva de Córdoba, desarticulando una red dedicada a la distribución de droga en la localidad. "Se evitó la puesta en circulación de numerosas dosis de estupefacientes", asegura el comunicado policial. Las diligencias, junto a los detenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.