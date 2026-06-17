Política
La Diputación de Córdoba acuerda ampliar con siete millones el Plan Invierte
La medida sale adelante con el visto bueno de PP, PSOE e IU y el rechazo total de Vox
Nuevo acuerdo entre el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba y la izquierda para seguir ampliando los fondos destinados a inversiones de los ayuntamientos de la provincia. El Plan Diputación Invierte contará con una modificación tras su aprobación en el Pleno de este miércoles que permitirá inyectar otros siete millones de euros. La medida sale adelante con el visto bueno de PP, PSOE e IU y el rechazo total de Vox.
Esta es la segunda ampliación que se aprueba en el Plan Diputación Invierte. Como ha recordado en una comparecencia previa al Pleno el presidente de la institución, Salvador Fuentes, esta iniciativa se puso en marcha el 11 de marzo con 10 millones de euros, los mismos que había el año pasado, dado que los presupuestos tuvieron que ser prorrogados en esa fecha ante la falta de acuerdo político. Dos semanas después, un mínimo consenso entre PP e IU permitió ampliar el Diputación Invierte con otros tres millones de euros.
Un incremento sobre las cifras del año pasado
La aprobación de la nueva modificación en el Pleno de julio supone aumentar la cifra en otros siete millones hasta un total de 20 millones de euros, lo que ha permitido incorporar al PSOE al acuerdo. "Es una cifra histórica", ha dicho Fuentes recordando que el año pasado se alcanzaron 17 millones. La portavoz de IU, además, ha destacado que el pacto contempla añadir otros cinco millones más al plan una vez que el Gobierno central apruebe el decreto que permitirá a las instituciones locales hacer uso del superávit. Los dos incrementos del Plan Diputación Invierte se han hecho a costa de los remanentes de tesorería o bien retirando partidas de otros sitios.
- Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
- ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
- Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
- El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- Adiós a la fonda de Posadas