Córdoba estrena el aviso amarillo por calor de la Aemet: ¿se superarán los 40 grados esta tarde?

La Campiña cordobesa estrena hoy miércoles, 17 de junio, el aviso amarillo por altas temperaturas, en el inicio de un proceso que puede llevarnos, de cumplirse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a la primera ola de calor cuando aún no se ha estrenado oficialmente el verano. Las temperaturas máximas pueden llegar a los 40 grados, con una probabilidad de hasta el 70%, durante la próxima tarde.

Mientras tanto, ayer martes se produjeron importantes tormentas en la provincia de Jaén que afectaron, en menor medida, al sur de la provincia de Córdoba. En la capital jiennense se recogieron 34 litros por metro cuadrado en una hora y se registraron rachas de viento de 65 kilómetros por hora. Destacan las cifras en Priego de Córdoba, con 12,8 litros en las últimas 24 horas.

Centrándonos en el pronóstico del tiempo para Córdoba y provincia hoy miércoles, 17 de junio, habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras que puede ir acompañada de chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Precipitaciones en las últimas horas en España. Destaca en Andalucía el gran foco de lluvias en Jaén y en el sur de la provincia de Córdoba. / X / @AEMET_Andalucia

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 19º y 35º, en Pozoblanco entre 17º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 35º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 18 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena que puede ir acompañada de chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Aviso amarillo por calor en la Campiña cordobesa. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 39º, en Lucena entre 20º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 35º.