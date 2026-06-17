Este es el pueblo de Córdoba que tiene el mejor kebab de España: su secreto está en la mayonesa de trufa y una mermelada muy original

En lo que a comida rápida, o fast food, se refiere hay dos platos que reinan en el take away y como reclamo de miles de establecimientos en toda España. De un lado, la hamburguesa –y si puede ser gourmet mejor-. De otro, el kebab. El plato de origen turco popularizado en toda Europa desde Alemania y que se ha convertido en uno de los menús más reclamados por el público.

La receta del kebab clásico es por todo el mundo conocida: carne asada, vegetales frescos y salsas, todo ello envuelto en un pan plano. Pero ahora, al igual que en el mundo de las burger, las creaciones de autor también han llegado al mundo del kebab y el evento Kebab Market celebra el primer campeonato de kebabs de España, en un proyecto que, según sus organizadores, “nace con la ambición de elevar el kebab al nivel que se merece y de definir su presente y su futuro en el país”.

Para ello, la cita, con parada en Valencia y A Coruña en los meses de mayo y junio, reúne a los mejores locales especializados en la elaboración de esta receta de toda España.

Unos de los kebabs del campeonato de Kebab Market / KEBAB MARKET

Este es el kebab cordobés que ha ganado el campeonato

En la primera parada del Kebab Market, celebrada en Valencia del 20 de mayo al 7 de junio, un restaurante cordobés se ha alzado con el premio al mejor kebab. Se trata de Real Kebab, en Palma del Río, que ha triunfado en la cita gastro con su ‘Real trufado’.

Ubicado en el número 1 de la calle Enrique Granados de la localidad cordobesa, el establecimiento tiene una filosofía muy clara: “En Real Kebab hacemos las cosas a la española: carne fresca de aquí, sin congelados, sin trampa. Vacuno Angus, pollo de corral y cerdo español, trabajados cada día con dedicación y sin atajos”.

Y añaden: “Desde que abrimos en Palma del Río, el objetivo ha sido siempre el mismo: el mejor kebab de la zona, 100% español, con trato cercano y precios honestos”.

Detrás de este proyecto se encuentra el empresario cordobés Antonio Caballero Domenech, que continúa apostando por la innovación gastronómica y por elevar el concepto tradicional del kebab a una experiencia gourmet. "Este premio es el resultado de mucho trabajo, sacrificio y pasión por ofrecer un producto diferente. Queremos agradecer a todos los que han confiado en nosotros y nos han apoyado durante este camino", señaló Caballero tras recibir el reconocimiento.

Esta es la receta del mejor kebab de España

A la espera de lo que ocurra con la cita en A Coruña, la propuesta de Real Kebab ya se ha colocado en el universo culinario como un referente nacional en lo que a este plato se refiere.

Su receta esconde dos armas secretas que no dejan indiferente: la mayonesa de trufa y la mermelada de bacon casera. Todo ello sobre la base tradicional de torta de trigo, lechuga, tomate, cebolla y carne, a elegir entre cerdo, pollo de corral o mixto.