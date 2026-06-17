Cabra culmina la remodelación de la avenida González Meneses con mejoras en acerados y seguridad

La remodelación integral de la avenida González Meneses de Cabra ha culminado con el objetivo de homogeneizar una de las principales arterias urbanas de Cabra, mejorando los acerados, ampliando su anchura en los tramos más estrechos y reforzando la seguridad de los peatones. La actuación, ejecutada en dos fases a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha supuesto una inversión global superior a los 534.000 euros durante los dos últimos años.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado este miércoles la avenida tras la finalización de la segunda fase de las obras, que ha permitido completar prácticamente la renovación integral de la vía.

Durante la visita, Priego recordó que el Ayuntamiento actuó el pasado año en un primer tramo comprendido entre el Centro de Salud Matrona Antonia Mesa Fernández y el parque Alcántara-Romero hasta las inmediaciones del parque de mayores del P3, con una inversión de 200.000 euros. A esta actuación se ha sumado ahora una segunda fase dotada con 334.716 euros.

Avenida González Meneses de Cabra, tras su remodelación. / J. Moreno

Según explicó el regidor, los trabajos han permitido renovar la avenida desde las inmediaciones del Campo Chico hasta el final de la vía, así como el tramo comprendido entre la esquina del Paseo y los grupos de viviendas y el centro de salud. “Se ha completado prácticamente la renovación de toda la avenida”, señaló.

Además de la mejora y ampliación de acerados, las obras han incluido el asfaltado de la calzada, la renovación de la red de abastecimiento de agua y la mejora de las acometidas domiciliarias. También se ha ejecutado una nueva solera de hormigón de 15 centímetros en las aceras, rematada con baldosas de terrazo granallado gris para mejorar tanto la funcionalidad como la estética urbana del entorno.

Otro de los aspectos destacados de la intervención ha sido la incorporación de nuevo arbolado a lo largo de la avenida, acompañado de un sistema de riego por goteo. Priego subrayó que esta medida permitirá incrementar las zonas de sombra y mejorar el confort climático en una vía especialmente expuesta a las altas temperaturas. En este sentido, enmarcó la actuación dentro de la estrategia municipal de incremento de la masa arbórea en el casco urbano para avanzar en sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

El alcalde recordó igualmente que esta inversión se suma a la rehabilitación acometida al inicio del actual mandato en el entorno del P3, una zona que, a su juicio, requería actuaciones de mejora y cuya transformación formaba parte de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno.

Unos 1.300 jornales del PFEA

La ejecución de esta segunda fase ha generado alrededor de 1.300 jornales, reforzando la función del PFEA como herramienta para la creación de empleo y la mejora de infraestructuras urbanas. Priego destacó que este programa permite continuar actuando en distintos barrios de la localidad y mejorar los espacios públicos para el conjunto de la ciudadanía.

Aunque la intervención se encuentra prácticamente concluida, aún quedan pendientes dos actuaciones puntuales. Por un lado, el traslado de varias farolas que actualmente se encuentran situadas en mitad de algunos acerados, para lo que ya se han realizado las canalizaciones necesarias. Por otro, la reubicación de varios árboles cuya ubicación podría dificultar el acceso de vehículos a determinadas viviendas, una circunstancia trasladada por algunos vecinos al Ayuntamiento.

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Por último, el alcalde pidió disculpas por las molestias ocasionadas durante el desarrollo de las obras y mostró su satisfacción por el resultado final. “No solo beneficia a los vecinos de la zona, sino a todos los ciudadanos de Cabra que transitan habitualmente por esta avenida”, concluyó.