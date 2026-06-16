Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología

Los últimos avances en las técnicas para la detección y explotación de minerales abren un nuevo horizonte minero en el norte de la provincia de Córdoba. La Junta de Andalucía ha otorgado a la empresa Lain Technologies, S.L. el permiso de investigación minera denominado Vega, localizado en el término municipal de Villanueva del Duque. La autorización se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y tiene una duración de tres años.

Lain Technologies es una empresa española y en la documentación que aporta en su proyecto de investigación explica que ha desarrollado un sistema propio para sacar metales de rocas difíciles (tecnología E-LIX), intentando hacerlo de una forma más eficiente y menos agresiva para el medio ambiente.

La compañía destaca que con E-LIX se podrían recuperar metales como cobre, zinc, cobalto, níquel, plomo, oro o plata, incluso en minas que se abandonaron en su momento porque extraer esos metales era demasiado caro, complicado o contaminante. Por eso, cabe señalar que el área del permiso incluye antiguas instalaciones vinculadas a la minería histórica de plomo y plata, como el entorno de Las Morras, una zona con antecedentes extractivos en el norte de la provincia de Córdoba.

Tres años de estudios antes de cualquier decisión

El proyecto contempla distintas fases de investigación durante el plazo autorizado de tres años. Entre los trabajos previstos se incluyen recopilación de información histórica y técnica, estudios geológicos y mineralógicos, campañas de geofísica, apertura de calicatas y posibles sondeos para analizar el subsuelo.

Imagen de una explotación minera a cielo abierto. / ARCHIVO / CÓRDOBA

La investigación que plantea Lain Technologies, S.L. en el norte de la provincia no es la única que se lleva a cabo en los últimos tiempos, donde hay en marcha varios proyectos similares. Entre los más recientes, la compañía Minera Águila S.L.U. , filial de una compañía canadiense con proyectos en Europa y España, tramita un permiso para buscar cobre, plomo y zinc en un área del término municipal de Cardeña.

En cualquier caso, el permiso concedido ahora es solo un primer paso administrativo y técnico. La eventual puesta en marcha de una explotación minera en Villanueva del Duque requeriría nuevos trámites, autorizaciones específicas y controles ambientales antes de poder materializarse.