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Un total de 75 desempleados del Guadiato se formarán y trabajarán durante un año en cinco proyectos promovidos por la Junta

La Mancomunidad pone en marcha iniciativas vinculadas a jardinería y albañilería dirigidas a jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad

Un total de 75 desempleados del Guadiato se formarán y trabajarán durante un año en cinco proyectos promovidos por la Junta.

Un total de 75 desempleados del Guadiato se formarán y trabajarán durante un año en cinco proyectos promovidos por la Junta. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La comarca del Guadiato ha puesto en marcha cinco proyectos de Empleo y Formación que permitirán a 75 personas desempleadas combinar durante un año formación certificada y experiencia laboral remunerada en actuaciones de mejora de infraestructuras y espacios públicos.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha visitado este lunes la comarca para conocer de primera mano el arranque de estas iniciativas, impulsadas por la Mancomunidad del Guadiato dentro del programa promovido por la Consejería y activadas desde el pasado 1 de junio.

Más de 1,4 millones de inversión

Los cinco proyectos cuentan con una inversión superior a 1,4 millones de euros y están dirigidos a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, entre ellos menores de 30 años, desempleados de larga duración de entre 30 y 45 años, mayores de 45, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

Gálvez ha destacado que la Junta ha adelantado el 100% del coste de los proyectos para evitar que la mancomunidad tuviera que comprometer recursos propios o anticipar financiación.

Según ha explicado, el objetivo es que los participantes puedan aprender una profesión y adquirir experiencia en sectores que actualmente presentan dificultades para incorporar personal cualificado, lo que, a su juicio, puede facilitar su inserción laboral una vez finalice el programa.

Formación en albañilería y jardinería

Las acciones formativas se centran en dos grandes ámbitos: la construcción y la jardinería.

En el área de albañilería, el alumnado obtendrá certificados profesionales relacionados con Fábricas de Albañilería y Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción. En el ámbito de jardinería, las especialidades impartidas serán Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería e Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes.

Además, los proyectos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género y a personas con discapacidad incorporan formación complementaria en Creación y Gestión de la Marca Personal y Redes Sociales en la Búsqueda de Empleo.

Actuaciones en varios municipios

Las prácticas se desarrollarán en distintos municipios de la comarca y estarán ligadas a proyectos de utilidad pública e interés general.

El programa ‘Guadiato edifica tu camino’, dirigido a menores de 30 años, actuará en Peñarroya-Pueblonuevo, donde se rehabilitará un edificio situado en la Plaza de la Virgen del Rosario, con intervenciones en la cubierta, aseos, cocina y otras dependencias.

Por su parte, ‘Guadiato patrimonio vivo’, orientado a desempleados de entre 30 y 45 años, se desarrollará en dos municipios. En Valsequillo se mejorará una infraestructura municipal ubicada en la calle Julio Romero de Torres, 3, mientras que en Belmez se rehabilitará el entorno de la Plaza de Toros, con renovación de acerados, pavimentación y habilitación de una zona para estacionamiento de caravanas.

El proyecto ‘Guadiato restaura Villaviciosa’, destinado a mayores de 45 años, se centrará en la mejora y acondicionamiento de instalaciones municipales de Villaviciosa de Córdoba, localidad en la que también se impartirá la formación teórico-práctica.

En el ámbito de la jardinería, ‘Guadiato Violeta’, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, trabajará en la rehabilitación de espacios municipales, zonas verdes, parques y jardines de varios municipios de la comarca.

Por último, ‘Guadiato Inclusivo’, destinado a personas con discapacidad, actuará en espacios municipales, parques y jardines de Peñarroya-Pueblonuevo, con labores de desbroce, poda, remoción de materiales y reutilización de residuos vegetales.

Dos de las primeras entidades en activarlo

La delegada territorial ha subrayado además que la Mancomunidad del Guadiato es una de las dos primeras entidades de la provincia, entre un total de 16 beneficiarias, en poner en marcha estos programas.

Gálvez ha agradecido la implicación tanto de la mancomunidad como de los ayuntamientos de la comarca y ha insistido en la importancia de trabajar de la mano con las administraciones locales para desplegar políticas activas de empleo ligadas al desarrollo económico de los municipios.

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Según ha defendido, este tipo de iniciativas no solo mejoran las oportunidades laborales de la ciudadanía, sino que también revierten directamente en la mejora de los pueblos del Guadiato.

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