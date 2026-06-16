El tiempo
Tormentas, chubascos en la sierra y calor creciente: así se presenta el tiempo en Córdoba hoy según la Aemet
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha decretado el aviso amarillo en Sierra y Pedroches
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su pronóstico del tiempo, que tiene novedades en la zona del Estrecho de Gibraltar y el área mediterránea de Andalucía, con bajada de las temperaturas máximas, aunque no así en Córdoba y provincia, que se encuentran en plena escalada térmica.
Tanto es así que los 40 grados aparecen ya en el horizonte, el próximo fin de semana, en una tendencia creciente constante, sin alivios momentáneos. Esta pasada madrugada la mínima ha sido ya de 17,8º en la capital, mientras que durante la próxima tarde las máximas podrían llegar a los 37º.
Las tormentas, que se han registrado en puntos de las franjas norte y sur de la provincia, amainarán aunque aún no remitirán. De hecho, la Aemet explica que hoy martes "todavía queda aire frío en altura y se producirán algunas tormentas que pueden generar chubascos localmente intensos y rachas muy fuertes de viento en determinadas áreas de Andalucía oriental. Además, mañana miércoles regresarán los avisos amarillos por calor intenso.
Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico del tiempo para Córdoba y provincia de hoy martes, 16 de junio, habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.
¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.
El tiempo este miércoles
Mañana miércoles, 17 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras que puede ir acompañada de chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 38º, en Lucena entre 19º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.
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