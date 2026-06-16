Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo jovenAviserranoPrecios abonos CCFCampaña de sociosEspaña-Cabo VerdeDesprendimiento Cruz CondeRetrasos obras ViñuelaFichajes CCFPlaya de la BreñaCines de veranoDroga colegio AlmodóvarDisparos Puente GenilNuevos másteres UCOAvenida del BrillanteFP CórdobaPintora del Papa
instagramlinkedin

El tiempo

Tormentas, chubascos en la sierra y calor creciente: así se presenta el tiempo en Córdoba hoy según la Aemet

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha decretado el aviso amarillo en Sierra y Pedroches

Variación de las temperaturas máximas en España hoy martes, 16 de junio.

Variación de las temperaturas máximas en España hoy martes, 16 de junio. / X / @AEMET_Andalucia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tomás Moreno

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su pronóstico del tiempo, que tiene novedades en la zona del Estrecho de Gibraltar y el área mediterránea de Andalucía, con bajada de las temperaturas máximas, aunque no así en Córdoba y provincia, que se encuentran en plena escalada térmica.

Tanto es así que los 40 grados aparecen ya en el horizonte, el próximo fin de semana, en una tendencia creciente constante, sin alivios momentáneos. Esta pasada madrugada la mínima ha sido ya de 17,8º en la capital, mientras que durante la próxima tarde las máximas podrían llegar a los 37º.

Las tormentas, que se han registrado en puntos de las franjas norte y sur de la provincia, amainarán aunque aún no remitirán. De hecho, la Aemet explica que hoy martes "todavía queda aire frío en altura y se producirán algunas tormentas que pueden generar chubascos localmente intensos y rachas muy fuertes de viento en determinadas áreas de Andalucía oriental. Además, mañana miércoles regresarán los avisos amarillos por calor intenso.

Zonas con tormentas eléctricas en España, en mapa elaborado de la Aemet.

Zonas con tormentas eléctricas en España, en mapa elaborado de la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico del tiempo para Córdoba y provincia de hoy martes, 16 de junio, habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 17 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras que puede ir acompañada de chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Rachas de viento, en mapa elaborado por la Aemet.

Rachas de viento, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 38º, en Lucena entre 19º y 35º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  2. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  3. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  4. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  5. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  6. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  7. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  8. Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

Tormentas, chubascos en la sierra y calor creciente: así se presenta el tiempo en Córdoba hoy según la Aemet

Tormentas, chubascos en la sierra y calor creciente: así se presenta el tiempo en Córdoba hoy según la Aemet

Adiós a la fonda de Posadas

Adiós a la fonda de Posadas

La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota

La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota

Villanueva de Córdoba abre agosto con una corrida mixta de peso para su feria

Villanueva de Córdoba abre agosto con una corrida mixta de peso para su feria

La Junta otorga a Fuente Palmera el reconocimiento oficial como centro comercial abierto de Andalucía

La Junta otorga a Fuente Palmera el reconocimiento oficial como centro comercial abierto de Andalucía

La Casa de las Aguas de Montilla cumple veinte años

La Casa de las Aguas de Montilla cumple veinte años

Cañete de las Torres impulsa una red turística y agroalimentaria para retener la riqueza en los municipios cordobeses

Cañete de las Torres impulsa una red turística y agroalimentaria para retener la riqueza en los municipios cordobeses

La obra del comedor del colegio Antonio Machado de Lucena se reanuda en julio con un contrato menor

La obra del comedor del colegio Antonio Machado de Lucena se reanuda en julio con un contrato menor
Tracking Pixel Contents