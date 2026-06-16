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Infraestructuras hidráulicas

Salvador Fuentes, "optimista" ante un acuerdo para desbloquear las obras de La Colada: "Han pasado las elecciones"

El presidente de la Diputación Provincial cree que es posible reactivar la negociación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana

Vista del embalse de La Colada desde un observatorio de aves instalado en El Viso; en el recuadro, Salvador Fuentes.

Vista del embalse de La Colada desde un observatorio de aves instalado en El Viso; en el recuadro, Salvador Fuentes. / Rafa Sánchez / CÓRDOBA

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este martes mostrarse "optimista" ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para desbloquear las obras de conexión de los pantanos de La Colada y Sierra Boyera.

Para el responsable institucional, las circunstancias han cambiado hasta el punto de creer viable un giro en la situación. Ahora no hay un ciclo electoral a la vista a corto plazo, al menos hasta la próxima primavera; el año que viene tocan comicios municipales y nacionales. Por eso, Fuentes ha manifestado que "soy optimista porque han pasado las elecciones, a ver si abrimos una ventana al diálogo y podemos empezar las obras".

El rechazo de la CHG, desde el otoño de 2024

Sin embargo, la CHG lleva bloqueando este trasvase desde mucho antes de que los partidos activaran su maquinaria electoral en Andalucía. De hecho, lleva oponiéndose desde el mismo momento en que la Junta anunció la contratación de las obras, lo que se produjo en otoño de 2024.

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Tras la última negativa del organismo de cuenca, ratificada con un anuncio en el BOE del pasado mes de abril, la Junta de Andalucía (encargada de hacer las obras definitivas de conexión) y la Diputación (que asume su gestión diaria a través de Emproacsa) anunciaron sus alegaciones. Fuentes ha declarado este martes que la Confederación del Guadiana aún no ha contestado al recurso.

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