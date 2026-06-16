Urbanismo
El Pleno del Ayuntamiento de Cabra incorpora al Profea 2026 la mejora de los accesos al cuartel de la Guardia Civil
La actuación permitirá remodelar el entorno de la instalación y recuperar zonas degradadas de la avenida de Andalucía
El Pleno del Ayuntamiento de Cabra, en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado la inclusión de la reforma para la adecuación de los accesos a la casa cuartel de la Guardia Civil y de varias zonas aledañas degradadas dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) correspondiente al ejercicio 2026.
La propuesta salió adelante tras la ratificación unánime de la urgencia de la convocatoria por parte de los grupos municipales de Vox, De V, PSOE y PP, permitiendo así incorporar esta actuación a la relación de proyectos que el Consistorio presentará a la convocatoria de ayudas destinada a financiar obras y servicios de interés general y social generadores de empleo estable en la provincia de Córdoba.
La intervención no se aprobó en el pleno de mayo por un error administrativo
Durante la sesión, el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, explicó que esta intervención no fue incluida en la relación de obras aprobadas por el pleno celebrado el pasado mes de mayo debido a un error administrativo, pese a tratarse de una actuación que ya estaba prevista por el consistorio y considerada necesaria.
El plazo finaliza el próximo 19 de junio
El edil recordó que el próximo 19 de junio finaliza el plazo para la presentación de solicitudes y proyectos a esta convocatoria, circunstancia que ha motivado la tramitación urgente del expediente para evitar que la actuación quedara fuera del programa.
Esta obra se ejecutará al amparo de la encomienda de gestión la encomienda de gestión que en febrero de 2024 fue suscrita a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Cabra para la ejecución de obras de reforma y rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia Civil en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.
La inversión del Pfea 2026 asciende a 1,8 millones de euros
La inversión prevista para las 16 actuaciones incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario, Pfea 2026, asciende a 1.805.000 euros y permitirá ejecutar mejoras prácticamente en todos los barrios.
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