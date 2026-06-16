El PFEA 2026 de Lucena concentra un millón de euros en la reurbanización del entorno del Llanete de San Francisco

La anualidad 2026 del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) reportará a Lucena hasta nueve intervenciones con un montante superior a la cifra de 2,5 millones. Un Pleno extraordinario, celebrado al término de la mañana de este martes, ha ratificado la propuesta municipal con la unanimidad de las formaciones presentes en la sesión, PP, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida, y la ausencia de Vox.

Nuevamente, el equipo de gobierno municipal antepone los principios de reparación de las conducciones de abastecimiento y reforzamiento de la accesibilidad en la elección de las intervenciones, dos de ellas asignadas a las aldeas.

La transformación de mayor impacto compete al Llanete de San Francisco. Dos actuaciones complementarias, con un desembolso próximo al millón de euros, homogeneizarán el espacio central, anexo a la iglesia franciscana Madre de Dios, con las calles adyacentes Antón Gómez y Cervantes.

Entorno el Llanete de San Francisco en Lucena, a cuya reurbanización se destinará un millón de euros del PFEA. / M. González

En la vía Antón Gómez, el Ayuntamiento únicamente abordará la reforma del tramo comprendido entre San Francisco y Manchados, subsanando las deficiencias patentes en el firme y otras incidencias de evacuación de aguas. Asimismo, el plan de obra elimina la concurrencia de barreras arquitectónicas. En el otro extremo, los trabajos abarcan la longitud completa de la calle Cervantes. Con una inversión individual de 627.000 euros, la cifra más elevada de las obras enumeradas en este PFEA, el sector contiguo al templo guardará consonancia plena con el llanete, adoptándose una configuración diferente en el recorrido hasta su desembocadura en la calle General Alaminos.

Calle Alcazaba y los jardines del escritor Miguel Molina Rabasco

Otra obra de sobresaliente magnitud, y que exige una cuantía económica de 454.000 euros, se focaliza en la calle Alcazaba y los jardines del escritor Miguel Molina Rabasco, en el barrio del Valle. La empresa municipal Aguas de Lucena computa en este entorno, actualmente, el mayor número de fugas hídricas en las canalizaciones de suministro. La obra, demandada con insistencia por los vecinos, aparte de implantar nuevas canalizaciones hidráulicas, reorganizará los espacios a fin de resolver la escasa amplitud de los acerados.

El PFEA 2026, a ejecutar desde los comienzos del año 2027, enumera, además, remodelaciones en el último tramo de la calle Era Alta, desde Montoro a Fuente Obejuna; así como en las calles Muleros, Luis Cernuda y Horno Caballero, aparte del acerado izquierdo de la calle Cuatro Caminos, en Las Navas del Selpillar; y calle Pleito, hacia calle Genil, en Jauja.

El Ayuntamiento de Lucena aporta al presupuesto global una cuantía de 911.000 euros, correspondiente a la Junta una inversión de 388.000 euros por los 129.000 euros asumidos por la Diputación de Córdoba y otros 1,1 millones asignados al INEM.

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Los remanentes, a la Ciudad Deportiva y el plan Asfalto

En la misma sesión plenaria, el Pleno corroboró el destino de 1,7 millones de los remanentes de tesorería del pasado año, acordado entre el equipo de gobierno municipal popular, Ciudadanos y Vox. Como actuaciones principales, figuran la renovación integral de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, el desarrollo de un Plan de Asfalto Extraordinario o la habilitación del circuito biosaludable en El Zarpazo.