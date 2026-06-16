Nancys Rubias, Queen Revolution o DJ Anuschka, en Cañeteando: "La vanguardia no es exclusiva de las grandes capitales"

El festival Cañeteando celebrará en Cañete de las Torres su 13ª edición el próximo 27 de junio, con un cartel que tendrá como actuación estelar la del grupo Nancys Rubias, junto con Queen Revolution, DJ Anuschka y el artista local DJ Brochas.

A las 22.00 horas, en la plaza de España, comenzará Queen Revolution, uno de los mejores espectáculos tributo de Europa, que revivirá los grandes himnos de la mítica banda británica, congregando a un público intergeneracional en el corazón monumental del pueblo.

A las 00.30 horas, la actividad se trasladará al Parque de Andalucía con el concierto de las Nancys Rubias. Mario Vaquerizo y toda su banda traerán a la provincia su particular torbellino de energía, pop gamberro, glamour y diversión.

Y a partir de las 02.30 horas, para dar respuesta a la demanda de los jóvenes, la madrugada se prolongará en el Polígono Los Ruedos de la mano de DJ Anuschka y DJ Brochas, un espacio óptimo para cerrar esta gran gala bajo el cielo de Córdoba.

Presentación de Cañeteando en la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

La delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, ha resaltado que “esta propuesta marca el inicio de la temporada de ocio estival y convierte a este municipio en el epicentro de la fiesta, la convivencia y la música en directo en Andalucía”.

La delegada ha insistido en que “este festival es un evento clave que dinamiza cada verano el turismo de interior, consigue atraer en cada edición a miles de visitantes que no solo vienen a disfrutar de buena música y ambiente, sino de los recursos turísticos que tiene Cañete y toda su comarca”. “Desde la Diputación de Córdoba, a través del Patronato de Turismo, seguimos trabajando para potenciar los atractivos turísticos de nuestros municipios en los meses de verano, por desestacionalizar la oferta para que el visitante encuentre atractiva esta provincia en cualquier época del año”.

Las posibilidades del mundo rural

En este sentido, el alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, ha incidido en que “este festival demuestra que los municipios rurales somos capaces de diseñar, organizar y ofrecer propuestas culturales de primer nivel, rompiendo barreras y demostrando que el talento y la vanguardia no son exclusivos de las grandes capitales”.

Romero ha puesto el acento en que “nuestro municipio es un ejemplo más de cómo desde lo rural también se puede disfrutar de iniciativas y eventos interesantes, de cómo es posible reinventarse y mostrar lo mejor de sí mismos”. “Cañeteando invita al visitante a disfrutar de buena música, pero también a perderse por las calles del municipio, a convivir con tus vecinos y amigos en un ambiente de fiesta y alegría”.