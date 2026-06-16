Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo jovenAviserranoPrecios abonos CCFPlaya de la BreñaEl tiempoDesprendimiento Cruz CondeCampaña de sociosEspaña-Cabo VerdeRetrasos obras ViñuelaFichajes CCFCines de veranoDroga colegio AlmodóvarDisparos Puente GenilNuevos másteres UCOAvenida del BrillanteFP CórdobaPintora del Papa
instagramlinkedin

Tribunales

En libertad y con prohibición de regresar a Puente Genil el investigado por el atropello mortal a una joven en 2024

Este individuo, que ha permanecido un año y cuatro meses en la cárcel, debe comparecer semanalmente en el juzgado y se le ha impuesto una fianza de 3.000 euros

Agentes de la Policía Local inspeccionan el lugar del atropello en Puente Genil.

Agentes de la Policía Local inspeccionan el lugar del atropello en Puente Genil. / V. REQUENA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puente Genil (Córdoba) ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre investigado por, presuntamente, atropellar mortalmente a una joven en noviembre de 2024, en el barrio de La Pitilla. No obstante, entre las medidas cautelares adoptadas por el juez se halla el alejamiento de la localidad donde ocurrieron los hechos.

Esta persona ha permanecido un año y cuatro meses en la cárcel, después de ser privado de libertad en enero de 2025 por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro (se dio a la fuga tras el accidente) y conducción temeraria. Su defensa ha recurrido en distintas ocasiones la prisión preventiva calificándola como "excesiva", al entender que "no se trata de una causa compleja y que no estamos ante un homicidio doloso".

No puede conducir ni abandonar España

Ahora, este individuo ha abandonado la prisión, a la espera de la celebración del juicio, pero tendrá que comparecer semanalmente ante la justicia. El juez también le ha impuesto una fianza de 3.000 euros y le ha prohibido conducir y salir al extranjero. Para reclamar su puesta en libertad, su defensa ha argumentado, entre otras circunstancias, que está demostrado su arraigo en Córdoba y que su familia depende económicamente de él, ya que es padre de cuatro hijos (otra pequeña falleció) y su pareja sentimental se encontraba embarazada.

prisión de Córdoba, carcel, centro penitenciario

Un cartel anuncia el acceso a la cárcel de Córdoba, en Alcolea. / Manuel Murillo

Cuando ocurrieron los hechos, el detenido viajaba con un hijo menor de edad. La investigación señala que, presuntamente, se dio a la fuga después del siniestro. Un día más tarde, la Guardia Civil localizó el coche en un pueblo de Sevilla. El menor compareció ante el instituto armado y quedó en libertad, pero el padre fue arrestado en enero, casi tres meses más tarde.

Noticias relacionadas y más

La víctima tenía 24 años de edad y sufrió heridas muy graves, por las que inicialmente fue trasladada al hospital de alta resolución de Puente Genil. Después de esto, fue derivada al hospital Reina Sofía de Córdoba, donde falleció. El accidente aconteció, como se indica, en el barrio de La Pitilla, a la altura de las instalaciones del Club de Petanca, pasadas las 20.00 horas del domingo 3 de noviembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  2. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  3. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  4. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  5. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  6. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  7. Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional
  8. Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029

La Diputación de Córdoba reforzará sus 11 parques de bomberos con 17 conductores para el verano

La Diputación de Córdoba reforzará sus 11 parques de bomberos con 17 conductores para el verano

En libertad y con prohibición de regresar a Puente Genil el investigado por el atropello mortal a una joven en 2024

En libertad y con prohibición de regresar a Puente Genil el investigado por el atropello mortal a una joven en 2024

Una oportunidad para orientar el futuro: camino al mundo laboral desde La Carlota

El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche

El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche

Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología

Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología

Herido un hombre de 84 años al ser embestido por una vaca en una finca de Hinojosa del Duque

IA contra el mildiu en Montilla-Moriles: la UCO diseña un sistema de alertas para predecir la aparición de la enfermedad cuatro días antes

IA contra el mildiu en Montilla-Moriles: la UCO diseña un sistema de alertas para predecir la aparición de la enfermedad cuatro días antes

La Diputación de Córdoba licita por 723.760 euros la fase final del Centro Cultural de Espejo

La Diputación de Córdoba licita por 723.760 euros la fase final del Centro Cultural de Espejo
Tracking Pixel Contents