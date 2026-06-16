En libertad y con prohibición de regresar a Puente Genil el investigado por el atropello mortal a una joven en 2024

La plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puente Genil (Córdoba) ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre investigado por, presuntamente, atropellar mortalmente a una joven en noviembre de 2024, en el barrio de La Pitilla. No obstante, entre las medidas cautelares adoptadas por el juez se halla el alejamiento de la localidad donde ocurrieron los hechos.

Esta persona ha permanecido un año y cuatro meses en la cárcel, después de ser privado de libertad en enero de 2025 por la supuesta comisión de los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro (se dio a la fuga tras el accidente) y conducción temeraria. Su defensa ha recurrido en distintas ocasiones la prisión preventiva calificándola como "excesiva", al entender que "no se trata de una causa compleja y que no estamos ante un homicidio doloso".

No puede conducir ni abandonar España

Ahora, este individuo ha abandonado la prisión, a la espera de la celebración del juicio, pero tendrá que comparecer semanalmente ante la justicia. El juez también le ha impuesto una fianza de 3.000 euros y le ha prohibido conducir y salir al extranjero. Para reclamar su puesta en libertad, su defensa ha argumentado, entre otras circunstancias, que está demostrado su arraigo en Córdoba y que su familia depende económicamente de él, ya que es padre de cuatro hijos (otra pequeña falleció) y su pareja sentimental se encontraba embarazada.

Un cartel anuncia el acceso a la cárcel de Córdoba, en Alcolea. / Manuel Murillo

Cuando ocurrieron los hechos, el detenido viajaba con un hijo menor de edad. La investigación señala que, presuntamente, se dio a la fuga después del siniestro. Un día más tarde, la Guardia Civil localizó el coche en un pueblo de Sevilla. El menor compareció ante el instituto armado y quedó en libertad, pero el padre fue arrestado en enero, casi tres meses más tarde.

La víctima tenía 24 años de edad y sufrió heridas muy graves, por las que inicialmente fue trasladada al hospital de alta resolución de Puente Genil. Después de esto, fue derivada al hospital Reina Sofía de Córdoba, donde falleció. El accidente aconteció, como se indica, en el barrio de La Pitilla, a la altura de las instalaciones del Club de Petanca, pasadas las 20.00 horas del domingo 3 de noviembre.