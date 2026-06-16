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Sucesos

Herido un hombre de 84 años al ser embestido por una vaca en una finca de Hinojosa del Duque

El hombre, de 84 años, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir el percance

Un helicóptero del 061.

Un helicóptero del 061. / CÓRDOBA

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Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

Un hombre de 84 años ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras ser embestido por una vaca en una finca del término municipal de Hinojosa del Duque.

Según ha adelantado Hoy al Día y han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía a este periódico, el aviso se recibió este lunes sobre las 9.10 horas, cuando se alertó de un incidente ocurrido en una zona de campo próxima a la carretera A-3281, en las inmediaciones de una cooperativa olivarera.

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca, en Silleda, vuelve a celebrar su feria de ganado vacuno, tras cinco semanas de suspensión como medida contra el avance de la dermatosis nodular. REAPERTURA. ENFERMEDAD. VACAS. LONJA. LONXA CENTRAL. VACAS. TERNEROS. TRATANTES. FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA. FIG

Varias vacas, en imagen de archivo. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Guardias civiles, policías locales y sanitarios

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Tras atender al herido, los equipos de emergencia procedieron a su traslado en helicóptero al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias concretas del suceso ni sobre el estado de salud del hombre.

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