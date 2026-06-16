La Feria de San Juan abre en Cabra el calendario festivo del verano en la Subbética

La Feria de San Juan de Cabra volverá a convertirse del 20 al 24 de junio en la primera gran cita festiva del verano en la Subbética. La celebración, que coincide con el solsticio estival, reunirá durante cinco días a vecinos, visitantes y habitantes de toda la comarca en torno a una programación que combina tradición, música, actividades culturales, ocio familiar y propuestas para todos los públicos.

La delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, ha presentado el programa de actividades de una feria que, según destacó, “no sólo es la primera de la Subbética, sino que marca el solsticio del verano en nuestra ciudad”, consolidándose como una de las convocatorias más esperadas del calendario festivo egabrense.

Programación

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 20 de junio con el encendido del alumbrado extraordinario, previsto para las 22.30 horas, y el inicio de los bailes en las jaimas instaladas en el recinto ferial de La Tejera. El Ayuntamiento mantendrá el modelo de verbena implantado en los últimos años, una fórmula que, según explicó la responsable municipal, favorece la convivencia y dinamiza el ambiente en el Real. El recinto contará con diez jaimas gestionadas por hermandades, cofradías y empresarios de la localidad.

Uno de los momentos más esperados llegará en la medianoche del 23 de junio con la tradicional quema de la hoguera de San Juan. La ceremonia volverá a estar protagonizada por una figura artística policromada y culminará con un espectáculo de fuegos artificiales, manteniendo una de las tradiciones más emblemáticas de estas fiestas.

La programación contempla conciertos, actuaciones en directo, actividades infantiles, atracciones, animación en el recinto ferial, eventos deportivos, propuestas culturales y pasacalles. Entre las actuaciones musicales previstas entre los días 20 y 23 destacan los tributos a La Oreja de Van Gogh, la actuación de la orquesta Milenium y varias sesiones de DJ.

La jornada del 24 de junio, festividad de San Juan, estará reservada a los actos culturales tradicionales. El programa incluye el homenaje y ofrenda floral a Juan Valera, así como el tradicional Concierto de San Juan de la Banda de Música en el parque Alcántara-Romero.

Rosi Lama posa con el cartel de las fiestas de San Juan de Cabra. / José Moreno

La feria volverá a disponer de atracciones para todas las edades, incluyendo el habitual Día del Niño con precios reducidos. Además, se mantendrá una franja sin ruido entre las 20.00 y las 22.00 horas para facilitar el disfrute de personas con hipersensibilidad sensorial. La delegada subrayó que el Consistorio continúa trabajando para hacer de San Juan una feria “más accesible, inclusiva, segura y sostenible”.

En materia de prevención, los días 20, 21 y 23 de junio funcionará un Punto Violeta en el Real de la Feria a partir de las 00.00 horas, destinado a la información, asesoramiento y sensibilización contra la violencia de género, en coordinación con la Delegación de Igualdad y el Plan Local de Salud.

La programación se completa con la exposición de los trabajos presentados al concurso del cartel anunciador de San Juan, que permanecerá abierta al público en la planta baja del Ayuntamiento hasta el 23 de junio. Asimismo, el botellón estará limitado a la zona autorizada y tendrá como horario máximo las 3.00 horas.