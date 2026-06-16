La Diputación de Córdoba suma 17 bomberos-conductores para reforzar los 11 parques provinciales durante el verano

Los 11 parques de bomberos con que cuenta la Diputación de Córdoba repartidos por toda la provincia dispondrán este verano de un refuerzo para suplir las bajas por vacaciones y hacer frente a una época en la que los incendios son más frecuentes y peligrosos. El presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha informado este martes de que el Consorcio Provincial de Bomberos contratará a 17 bomberos-conductores para estas tareas temporales que durarán de junio a septiembre.

Así, cada uno de estos parques de bomberos provinciales dispondrá al menos de entre tres y cinco especialistas en todo momento durante el verano para poder afrontar cualquier emergencia. Aunque los bomberos del Consorcio se encargan fundamentalmente de los incendios (y otras incidencias) en los cascos urbanos, también están coordinados con el Infoca y ha habido ocasiones en las que han tenido que intervenir en fuegos forestales.

Una de las nuevas autobombas adquiridas por la Diputación que ya están en servicio. / CÓRDOBA

Las inversiones en materia de prevención del fuego van más allá e incluyen la compra de tres autobombas que ya están operativas. Cada una de ellas tiene una capacidad de 7.000 litros y permiten actuar como camiones-nodriza que abastecen a otros equipos cuando están combatiendo incendios. Se trata de material especializado que requiere de dos años para su fabricación, ya que se montan a demanda. Y onerosos para las arcas públicas: cada una de las autobombas ha salido por casi 400.000 euros.

Ya están encargadas dos autoescalas

Junto a estas tres autobombas, la Diputación Provincial de Córdoba ha encargado ya dos autoescalas y otra maquinaria especializada y moderna con un "importante esfuerzo inversor para dotar de herramientas suficientes a los bomberos para los nuevos desafíos", en palabras de Fuentes.

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba ha invertido un total de 6,3 millones de euros en 2026 en la adquisición de vehículos, obras y suministro, de acuerdo con los datos facilitados por la institución. A esa cantidad se suman otros 2.760.000 euros, mediante contratación anticipada de las dos autoescaleras (1.500.000 millones de euros), tres equipos de excarcelación (510.000 euros) y tres bombas urbanas ligeras, por valor de 750.000 euros.

En lo referente a obras, destaca la del Parque de Montoro, que asciende a 1.625.358 euros; la instalación de fotovoltaica en los 11 parques, que suma 160.385 euros; y la envolvente de Palma del Río, por importe de 18.419 euros. En conjunto suman 1.804.162 euros.

Nuevos equipos de protección individual

Del mismo modo, el Consorcio ha adquirido en 2026 EPIs, equipos de protección individuales, por valor de 472.312 euros; se han incorporado otros suministros como camillas, linternas, cámaras térmicas o taquillas; se han reformado los parques de Baena, Montilla, La Carlota, la obra de la cocina del parque de Montoro, la impermeabilización del parque de Punte Genil o la conexión de agua potable en el Parque de Lucena, lo que asciende a 1.857.375 euros.

Además, el presidente de la institución ha recordado que se ha alcanzado un acuerdo para actualizar las condiciones laborales de los bomberos del Consorcio y equipararlas a las de otros servicios de especialistas contra el fuego, de modo que "hemos normalizado una situación laboral vergonzosa".