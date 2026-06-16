La Diputación de Córdoba licita por 723.760 euros la fase final del Centro Cultural de Espejo

La Diputación Provincial de Córdoba ha sacado a licitación el contrato de obra para la terminación del Centro Cultural de Espejo, correspondiente a la tercera fase del proyecto, con un presupuesto base de 723.760 euros, IVA incluido, según el documento publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación tiene como objetivo completar la intervención en este inmueble municipal. El contrato incluye trabajos de estructuras, envolvente, particiones interiores, preinstalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización, además de actuaciones en carpintería exterior y cerrajería.

Diez meses de obras

El plazo previsto para ejecutar los trabajos será de 10 meses, que empezarán a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización de inicio de las obras por parte de la dirección facultativa y la empresa adjudicataria.

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Presentación de ofertas

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto, con presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas podrán registrar sus ofertas hasta el próximo 13 de julio.