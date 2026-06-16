Día de la atención temprana: estimular el desarrollo con animales de granja en Lucena

Una programación diversa, con actividades en espacios externos, compone en Lucena, hasta el próximo viernes, la tercera edición de la Semana de la Atención Temprana. En este martes, familias y usuarios del Centro Municipal de Atención Infantil Temprana han compartido una jornada de convivencia en la antigua estación, junto a la Vía Verde del Aceite, basada en una interactuación directa con animales pertenecientes a La Granja de Julia, un espacio de aprendizaje itinerante. Los menores han realizado actividades con vacas, burros, gallinas, o conejos, sustentadas en la observación, el juego y el contacto con el entorno natural.

Coincidiendo con el Día Nacional de la Atención Temprana, conmemorado este martes, el CAIT de la localidad, que atiende a 280 niños de entre 0 y 6 años, organiza talleres multisensoriales, actividades de animación a la lectura en la Biblioteca, una visita al Parque Infantil de Tráfico, talleres de autonomía y alimentación y una jornada final de convivencia familiar en el Parque de la Música Verde, junto a las instalaciones de la calle Málaga.

Araceli Peláez, responsable del CAIT, ha afirmado que “la atención temprana va más allá de las terapias” e, igualmente, cobra importancia “en las experiencias cotidianas”. En su intervención, Miriam Ortiz, concejala de Salud, ha añadido que “este tipo de iniciativas favorece la socialización y el desarrollo emocional de los menores”.

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Actualmente, el Centro de Atención Infantil Temprana de Lucena interviene en trastornos en el desarrollo de menores, o al apreciarse riesgo de padecerlos, brindando servicios desde las áreas de psicología, logopedia, fisioterapia y pedagogía. Actualmente, esta entidad trabaja en incorporar una unidad domiciliaria.