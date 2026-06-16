Reportaje
Día de la atención temprana: estimular el desarrollo con animales de granja en Lucena
La edición de este año incluye talleres multisensoriales, animación a la lectura y actividades de convivencia familiar hasta el próximo viernes
Una programación diversa, con actividades en espacios externos, compone en Lucena, hasta el próximo viernes, la tercera edición de la Semana de la Atención Temprana. En este martes, familias y usuarios del Centro Municipal de Atención Infantil Temprana han compartido una jornada de convivencia en la antigua estación, junto a la Vía Verde del Aceite, basada en una interactuación directa con animales pertenecientes a La Granja de Julia, un espacio de aprendizaje itinerante. Los menores han realizado actividades con vacas, burros, gallinas, o conejos, sustentadas en la observación, el juego y el contacto con el entorno natural.
Coincidiendo con el Día Nacional de la Atención Temprana, conmemorado este martes, el CAIT de la localidad, que atiende a 280 niños de entre 0 y 6 años, organiza talleres multisensoriales, actividades de animación a la lectura en la Biblioteca, una visita al Parque Infantil de Tráfico, talleres de autonomía y alimentación y una jornada final de convivencia familiar en el Parque de la Música Verde, junto a las instalaciones de la calle Málaga.
Araceli Peláez, responsable del CAIT, ha afirmado que “la atención temprana va más allá de las terapias” e, igualmente, cobra importancia “en las experiencias cotidianas”. En su intervención, Miriam Ortiz, concejala de Salud, ha añadido que “este tipo de iniciativas favorece la socialización y el desarrollo emocional de los menores”.
Actualmente, el Centro de Atención Infantil Temprana de Lucena interviene en trastornos en el desarrollo de menores, o al apreciarse riesgo de padecerlos, brindando servicios desde las áreas de psicología, logopedia, fisioterapia y pedagogía. Actualmente, esta entidad trabaja en incorporar una unidad domiciliaria.
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
- ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
- Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota