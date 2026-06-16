Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jardines Alcázar CórdobaViajes gratis mayoresFichajes CCFOla de calorHostel ColónPago con tarjeta AucorsaAtropello mortal P. GenilJosé García RománJuicio Carlos GonzálezEmpleo jovenDocumentos falsosAviserranoHombre herido por una vacaPrecios abonos CCFPlaya de la BreñaFonda de PosadasLesión Fomeyem
instagramlinkedin

Reportaje

Día de la atención temprana: estimular el desarrollo con animales de granja en Lucena

La edición de este año incluye talleres multisensoriales, animación a la lectura y actividades de convivencia familiar hasta el próximo viernes

Jornada con animales en la granja del centro de atención temprana de Lucena.

Jornada con animales en la granja del centro de atención temprana de Lucena. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel González

Manuel González

Lucena

Una programación diversa, con actividades en espacios externos, compone en Lucena, hasta el próximo viernes, la tercera edición de la Semana de la Atención Temprana. En este martes, familias y usuarios del Centro Municipal de Atención Infantil Temprana han compartido una jornada de convivencia en la antigua estación, junto a la Vía Verde del Aceite, basada en una interactuación directa con animales pertenecientes a La Granja de Julia, un espacio de aprendizaje itinerante. Los menores han realizado actividades con vacas, burros, gallinas, o conejos, sustentadas en la observación, el juego y el contacto con el entorno natural.

Coincidiendo con el Día Nacional de la Atención Temprana, conmemorado este martes, el CAIT de la localidad, que atiende a 280 niños de entre 0 y 6 años, organiza talleres multisensoriales, actividades de animación a la lectura en la Biblioteca, una visita al Parque Infantil de Tráfico, talleres de autonomía y alimentación y una jornada final de convivencia familiar en el Parque de la Música Verde, junto a las instalaciones de la calle Málaga.

Araceli Peláez, responsable del CAIT, ha afirmado que “la atención temprana va más allá de las terapias” e, igualmente, cobra importancia “en las experiencias cotidianas”. En su intervención, Miriam Ortiz, concejala de Salud, ha añadido que “este tipo de iniciativas favorece la socialización y el desarrollo emocional de los menores”.

Noticias relacionadas

Actualmente, el Centro de Atención Infantil Temprana de Lucena interviene en trastornos en el desarrollo de menores, o al apreciarse riesgo de padecerlos, brindando servicios desde las áreas de psicología, logopedia, fisioterapia y pedagogía. Actualmente, esta entidad trabaja en incorporar una unidad domiciliaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  2. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  3. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  4. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  5. La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
  6. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  7. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  8. La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota

Día de la atención temprana: estimular el desarrollo con animales de granja en Lucena

Día de la atención temprana: estimular el desarrollo con animales de granja en Lucena

La Diputación de Córdoba licita por 723.760 euros la fase final del Centro Cultural de Espejo

La Diputación de Córdoba licita por 723.760 euros la fase final del Centro Cultural de Espejo

El PFEA 2026 de Lucena concentra un millón de euros en la reurbanización del entorno del Llanete de San Francisco

El PFEA 2026 de Lucena concentra un millón de euros en la reurbanización del entorno del Llanete de San Francisco

La Feria de San Juan abre en Cabra el calendario festivo del verano en la Subbética

La Feria de San Juan abre en Cabra el calendario festivo del verano en la Subbética

La Diputación suma 17 bomberos-conductores para reforzar los 11 parques provinciales durante el verano

La Diputación suma 17 bomberos-conductores para reforzar los 11 parques provinciales durante el verano

Nancys Rubias, Queen Revolution o DJ Anuschka, en Cañeteando: "La vanguardia no es exclusiva de las grandes capitales"

Nancys Rubias, Queen Revolution o DJ Anuschka, en Cañeteando: "La vanguardia no es exclusiva de las grandes capitales"

La Junta eleva a 196.500 euros su apoyo a la Feria de Artes Escénicas de Palma

La Junta eleva a 196.500 euros su apoyo a la Feria de Artes Escénicas de Palma

Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología

Villanueva del Duque vuelve al mapa minero: una empresa explorará vetas abandonadas con una innovadora tecnología
Tracking Pixel Contents