Detenido en Pozoblanco tras ser sorprendido cuando vendía cocaína en el exterior de un bar

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Pozoblanco a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido cuando presuntamente realizaba una venta de cocaína en las inmediaciones de un establecimiento de ocio.

La actuación, enmarcada en el plan para la prevención del consumo de drogas en zonas de ocio que la Guardia Civil mantiene activo para prevenir y combatir el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en lugares de reunión y ocio, se desarrolló durante uno de los servicios preventivos establecidos en la localidad de Pozoblanco cuando, una patrulla observó a dos personas realizando una transacción en el exterior de un bar, pudiendo comprobar cómo una de ellas entregaba dinero a cambio de una sustancia estupefaciente.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron a identificar a ambos implicados, interviniendo tanto la sustancia que trataba de vender uno como el dinero entregado durante la transacción por el otro.

Delito contra la salud pública por tráfico de drogas

Los resultados obtenidos con los químicos reactivos detectores de sustancias estupefacientes, arrojaron como resultado que la sustancia intervenida pudiera ser cocaína, procediéndose entonces a la detención del posible vendedor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación ha permitido evitar la distribución de la sustancia en una zona de ocio frecuentada por numerosos ciudadanos, reforzando la seguridad y protegiendo la salud pública en este tipo de espacios de ocio.

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El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.