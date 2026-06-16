El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche

Los Pueblos Más Bonitos de España se unen este fin de semana en una celebración conjunta en la que se vestirán de gala este sábado 20 de junio para vivir la noche más romántica del año, que cumple su décima edición, con la participación de 69 de los 126 municipios españoles que ostentan el sello de una de las villas más hermosas del país.

Uno de los municipios que participarán en el evento, junto a otros 15 pueblos andaluces, es la localidad cordobesa de Zuheros, la única de la provincia que forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Vistas de Zuheros / MANUEL MURILLO

La Noche Romántica del año no es una noche cualquiera, sino una celebración que une a vecinos y visitantes en torno a la belleza de estas localidades, que se convierten en el escenario de paseos inolvidables a la luz de miles de velas y en los que el espíritu romántico cobra vida con la implicación de los comercios, restaurantes y artesanos locales. “Los establecimientos abrirán sus puertas con detalles especiales, cenas diseñadas para la ocasión y escaparates que rinden homenaje al sentimiento que nos une, permitiéndote disfrutar de la esencia del pueblo en cada rincón”, apuntan desde la organización.

Un beso colectivo a medianoche

El momento más esperado de este evento llegará el sábado a medianoche, momento en el que el tiempo se detendrá para vivir el ‘Beso más Bonito del Mundo’, con cientos de personas “fundiéndose de forma simultánea en todos los pueblos en un gesto de cariño que trasciende fronteras, convirtiéndose en un símbolo de unión y fraternidad”.

Zuheros vive la Noche Romántica con una programación especial

El municipio de Zuheros se prepara para la Noche Romántica de los Pueblos Más Bonitos de España con una programación especial que comenzará el viernes 19 de junio y se prolongará durante el sábado hasta la cita con el beso colectivo.

El viernes 19, a las 21.30 horas, Diego Valdivia ofrecerá un concierto en la Plaza de la Paz con entrada gratuita. El sábado, a las 20.00 horas, se han programado visitas guiadas por las calles y rincones de la localidad, decoradas para la ocasión, que culminarán a las 21.30 horas, con un nuevo concierto a cargo de Joaquín Pareja Obregón.

Programa de la Noche Romántica en Zuheros / CÓRDOBA

Y a las 00:00 horas, el municipio se unirá al resto de Los Pueblos Más Bonitos de España para celebrar El Beso Más Bonito del Mundo, con el que se pondrá el broche a la celebración.