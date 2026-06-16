Expectativas de empleo
La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
La apertura del centro de producción en La Carlota se pospone a principios de septiembre, con planes de contratar entre 300 y 500 trabajadores en la primera fase
La fábrica de Aviserrano prevista en La Carlota ha generado grandes expectativas entre quienes buscan una oportunidad laboral. Casi 10.000 currículums ha recibido ya la empresa a través de los formularios de la página web, una demanda inusitada para una empresa privada de nueva implantación en la provincia. Las cifras de solicitantes se asemejan a las de cualquier gran oposición para un puesto de empleo público autonómico y muy superiores a las convocatorias de grandes ayuntamientos como el de la capital.
La compañía del sector cárnico sigue valorando los perfiles que se han presentado a la oferta de empleo. La gran mayoría de ellos pretende comenzar en el área de producción, donde se han recibido unos 5.800 currículos, según han indicado fuentes de la empresa a Diario CÓRDOBA. No habrá sitio para todos, ya que los planes de Aviserrano pasan por incorporar a entre 300 y 500 trabajadores en una primera fase que más tarde podría ampliarse. En esta etapa, la compañía busca perfiles para cubrir puestos para administración, producción, mantenimiento y calidad y seguridad alimentaria.
La nueva fecha prevista para la apertura de la fábrica
Por otro lado, la apertura de la fábrica en La Carlota vuelve a retrasarse con respecto a las previsiones iniciales. Las mismas fuentes indican que probablemente el centro de producción comience a funcionar a principios del mes de septiembre, cuando en un principio se propuso el comienzo del verano o finales de la primavera.
A lo largo de 2027 la plantilla podría alcanzar los 1.500 trabajadores en este centro de trabajo, que tendrá una gran capacidad de procesado. Solo la sala de envasado de la macroplanta podrá poner en el mercado 300.000 bandejas diarios de sus productos.
Así serán las instalaciones de Aviserrano en La Carlota
Las instalaciones, una vez finalizadas, ocuparán una superficie de 30.000 metros cuadrados tras una inversión que ronda los 60 millones de euros. Podrá procesar hasta 12.500 pollos y 2.400 pavos a la hora gracias a las últimas tecnologías del sector. El proyecto en La Carlota contará también con una parcela destinada a servicios, gracias a su excelente ubicación junto a la autovía A-4. Ahí, en un terreno de unos 100.000 metros cuadrados, Aviserrano espera levantar un hotel de cuatro estrellas con 60 habitaciones, cafetería, restaurante y una gasolinera. Los planes apuntan a la primavera del año que viene para su apertura.
El grupo Aviserrano está compuesto por varias empresas del sector cárnico ya consolidadas, como son Paviso Alimentación, Avinatur, Pinchos Jovi y Tomás Guerrero, que sitúan al conglomerado como uno de "los principales productores avícolas del país, con un gran afán de superación y dispuesto a abrirse camino en el mercado internacional", según se definen en su propia web. Del crecimiento del grupo nacieron otras dos empresas para diversificar el mercado y abrirse a la economía circular: Serrano Protein y Logialcor.
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