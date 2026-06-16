Baena celebrará el próximo 26 de junio una nueva edición de la Noche Abierta del Comercio con actividades para toda la familia

La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Baena, Antoñi Peña, y el presidente de la Unión de Empresarios de Baena (Uneba), Manuel Muñoz, han presentado una nueva edición de la Noche Abierta del Comercio, una iniciativa que se celebrará el próximo viernes 26 de junio, entre las 20.00 y las 23.00 horas, con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local y ofrecer una amplia programación de ocio para todas las edades.

Durante la comparecencia, Manuel Muñoz ha explicado que esta actividad se enmarca dentro de las acciones de dinamización comercial que Uneba desarrolla conjuntamente con el Ayuntamiento de Baena. El presidente de la asociación empresarial ha destacado que los establecimientos participantes permanecerán abiertos durante toda la jornada ofreciendo promociones y ofertas especiales con el fin de atraer clientes tanto de Baena como de municipios cercanos.

Estas son las zonas donde se desarrollarán las actividades

La actividad se desarrollará principalmente en las zonas comerciales de Plaza de España, Virrey del Pino, Avenida Cervantes y calle Salvador Muñoz, donde se concentrarán tanto las propuestas comerciales como las actividades de animación programadas para la ocasión.

Muñoz ha señalado que la programación incluirá una charanga itinerante que recorrerá las principales calles comerciales, además de numerosas actividades dirigidas a distintos públicos. Entre ellas figuran talleres infantiles, juegos, una miniferia, actividades deportivas, castillos hinchables, decoración floral y propuestas gastronómicas para los más pequeños.

Actividades organizadas por el Ayuntamiento

Por su parte, Antoñi Peña ha destacado que esta iniciativa nace con el objetivo de seguir dinamizando la actividad económica local, apoyar al comercio de proximidad y convertir las calles de Baena en un espacio de convivencia, ocio y participación ciudadana.

La responsable municipal ha explicado que bajo el lema “Actividades y entretenimiento para toda la familia” se ha diseñado una programación pensada para atraer a vecinos y visitantes y favorecer una mayor afluencia de público a los establecimientos comerciales.

Entre las actividades previstas figuran la animación musical de la charanga Charandonga, espectáculos con zancudos, talleres infantiles, pintacaras, globoflexia, tatuajes temporales, un taller de decoración de macetas, una actividad de MasterChef Junior, castillos hinchables, miniferias de juegos y concursos, así como una pista de fútbol instalada en la calle Salvador Muñoz.

La jornada concluirá con la actuación musical del grupo Gamberrock, que pondrá el broche final a una noche concebida para disfrutar del comercio local, la convivencia y el ocio familiar.

Antoñi Peña y Manuel Muñoz presentan las actividades de promoción comercial. / Juan Carlos Roldán

Los organizadores han avanzado que la previsión es que participe aproximadamente el 90% de los establecimientos ubicados en las principales calles comerciales incluidas en el recorrido de la actividad. Según han explicado, muchos comercios aprovecharán la cercanía del periodo de rebajas para ofrecer descuentos y promociones especiales durante la celebración de la Noche Abierta del Comercio.